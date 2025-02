La dura respuesta de Luis Caputo a Cristina Kirchner: "Tiene el complejo de querer mostrar que entiende de economía"

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a una publicación de la ex presidenta Cristina Kirchner y volvió a referirse al comentado “atraso cambiario” y el acuerdo con el FMI.

En un posteo dedicado al presidente Javier Milei, la ex vicepresidenta señaló que ·Caputo “se lleva tu premio al ECONOCHANTA del mes. Cuando intentó explicar por qué la Argentina está muy cara tanto para los argentinos (que salen a vacacionar al exterior y a comprar de todo a los países limítrofes porque está más barato), como para los extranjeros (que vienen a nuestro país y no pueden creer los precios que ven); dijo que en realidad en Argentina “EL DÓLAR NO ESTÁ ATRASADO… SINO QUE SON LOS PRECIOS LOS QUE ESTÁN ADELANTADOS”. ¡De antología!”

Al respecto, Caputo comentó que “no le presto atención. Me da la sensación de que Cristina tiene el complejo de querer mostrar que entiende de economía, tal vez porque le fue mal o porque el marido (Néstor Kirchner) fue el primero que dijo que ella no tenía idea”.

“Como vicepresidenta y dos veces presidenta tiene todo el derecho de lo que quiera”, aclaró el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

¿Dólar atrasado?

Consultado sobre si el dólar está atrasado, el ministro respondió que “para nosotros no. En realidad no es mucha la gente que dice esto, nosotros viajamos por el mundo y no hay más que reconocimientos y halagos. Cuando vamos al plano local, la mayoría de los economistas que respeto piensan igual, que no está atrasado.”

“Un dato que no debe pasar desapercibido a la gente, es que son los mismos economistas que desde hace un año que no pegan una. El kirchnerismo es otro tema, es 100% político, son todos tipos pagos que tienen que mentir porque necesitan que al país le vaya mal para tener alguna chance de volver”, añadió Caputo.

Acuerdo con el FMI

Con respecto al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Caputo comentó que “ya tenemos la hoja de ruta sobre dónde vamos a ir y, como dijo el presidente le falta el moño y nada más”.

“Va a estar para el primer cuatrimestre y sigo pensando que será así, tenemos prácticamente todo, falta la letra fina”. Con respecto al monto, que el presidente Milei adelantó que podría ser de $10.000 millones, Caputo evitó hacer precisiones pero aclaró “implica nueva plata pero no nueva deuda. Esa plata entra al Tesoro y con ella le recompra deuda al Banco Central. Éste se capitaliza y la deuda bruta queda igual. Se reemplaza deuda inter sector público por deuda con el FMI. La recapitalización del Banco Central es una de las tres condiciones para estar listos a salir de las restricciones cambiarias”.

LM