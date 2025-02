La furia de Javier Milei, la guillotina de Karina y la filtración que nunca tuvo que pasar

Las alarmas libertarias y el aparato de propaganda se encendieron fuerte el lunes 10 de febrero por la mañana. Fue cuando el presidente Javier Milei dijo que a su exsocio y amigo Ramiro Marra (exsocio y amigo) lo "ejecutó" su hermana Karina por haber votado una suba de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. Era mentira: el destino de Marra estaba sellado desde que Milei llegó a la Casa Rosada.

El enfrentamiento entre Karina Milei y el legislador data desde la campaña presidencial. Ramiro Marra quiso mantener su protagonismo en CABA (fue candidato a jefe de gobierno), por lo que Karina Milei le aplicó la guillotina (otra analogía que utilizó el Presidente en una entrevista). Ahora todos saben que ya no hay dudas. Más allá de lo que piense Milei, es su hermana, "El Jefe", quien toma la decisión de exiliar o no a alguien del partido. No importa qué historia tenga dentro del espacio. ¿Qué le habrá dicho Santiago Caputo a su amigo Marra, excompañero de colegio a través del cual conoció a Milei?

Ramiro Marra y Karina Milei.

Santiago Caputo Los papeles de la UIF

Por su parte, en Casa Rosada cayó como un baldazo de agua fría la información adelantada por esta columna hace una semana sobre el interés por información sensible que pide el Poder Ejecutivo a empleados de la UIF. A través de una cuenta que todos en Balcarce 50 atribuyen al propio Caputo, no se rechazó el accionar, sino que se cuestionó la forma.

"Qué disparate. A quien se le ocurre que alguien anotaría en un papel", sentenció @Mileiemperador. En marzo estaría todo listo para el desembarco del nuevo titular de la UIF. Habrá que ver cómo se desarrolla esa relación.

Furia contra Cavallo y despido en ANSES

Ese lunes de furia, Javier Milei no solo cargó contra Marra. En la entrevista con Antonio Laje en A24 también tildó de "impresentable" a Domingo Cavallo por criticar la política económica. Años atrás lo había definido como el mejor ministro de la historia argentina. A los pocos minutos echaron a la hija de Cavallo, Sonia, de su puesto en la OEA. "No se puede estar en la misa y en la procesión", justificó el presidente.

Como si fuera poco, horas más tarde, despidió al titular de ANSES, Mariano de los Heros. ¿El motivo? Hablar de una reforma previsional que el Presidente no tendría en carpeta. "No quiso escuchar sus argumentos y lo rajó", contó a PERFIL un asesor de Rosada. Más allá de las decisiones que toma encendido de ira, el archivo de los insultos o halagos de Milei para cualquier dirigente, sea quien sea, sirven para entender la lógica de pensamiento. Todos pueden caer en desgracia o subir sin ningún tipo de sentido. Sea Luis "Toto" Caputo, Diego Giacomini o Ramiro Marra.

Más tensión por los pases del PRO a La Libertad Avanza

"María Eugenia Vidal y Diego Santilli se suman al armado de Jorge Macri". El anuncio porteño en los medios de comunicación irritó a este último. "De ninguna manera soy la mesa chica", advirtió y se encargó de responderle a todos los periodistas que le escribieron para saber si esto era así. La bronca en Uspallata no se ocultó. Hábil para entender para dónde soplan los vientos, Santilli no quiere quedar del lado perdedor y apuesta a ser el candidato bonaerense de la "unidad" de la derecha. Para eso trabaja. Para eso tuitea contra Axel Kicillof todos los días con mensajes que parecen salir de usinas libertarias.

Diego Santilli.

El ruido no hizo más que elevar la tensión, ya que 24 horas después Néstor Grindetti confirmó su salida del PRO (adelantada por este medio) y su pase a La Libertad Avanza. Todo lo que estuvo con Patricia Bullrich parece seguir el mismo recorrido, ya que el exintendente de Lanús había sido su candidato a gobernador.

Y como si fuera poco, quien fuera candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio aprovecha cada momento para tirar munición gruesa (acaso lo que mejor sabe hacer). El fin de semana lo hizo contra el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff por la fuga de presos. "Son de Nación", dijo él. "Hágase cargo", disparó ella.

¿Se desdobla la provincia de Buenos Aires?

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof tenía todo listo para anunciar el desdoblamiento de la elección. El avance nacional con ese objetivo unió -aunque suene extraño- los intereses libertarios con el suyo. Desdoblar es quitarle protagonismo y fuerza a Cristina Fernández de Kirchner. Pero el acto de Mar del Plata se suspendió.

"Hablar de un frente anti Milei y la elección cuando estamos en todos los medios por la inseguridad es una locura", señaló una fuente bonaerense a PERFIL. Lo que no se observa con nitidez es de qué manera enfrentará esta crisis en medio de una campaña política con un ministro desconocido por casi toda la provincia de Buenos Aires. Javier Alonso fue puesto a dedo por Sergio Berni. ¿Quién manda?

