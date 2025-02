La política bonaerense, una vez más, se convierte en el epicentro de un juego de equilibrios y tensiones. A medida que se acercan las elecciones legislativas, el PRO busca definir su estrategia en un territorio donde el kirchnerismo aún mantiene su última fortaleza.

En este contexto, el diputado Diego Santilli y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, coincidieron en la necesidad de un acuerdo con La Libertad Avanza, el espacio que conduce Javier Milei. La apuesta es clara: evitar la dispersión opositora y, en 2027, disputarle la gobernación a Axel Kicillof.

La reunión entre Santilli y Montenegro, celebrada en Mar del Plata, no fue un evento aislado. Se dio en la antesala de una reunión clave del PRO, prevista para el 17 de febrero próximo, donde el partido intentará frenar nuevas fugas hacia el oficialismo libertario.

Con Mauricio Macri en un rol expectante y Patricia Bullrich ya integrada al gobierno nacional, la identidad del PRO se encuentra en un proceso de redefinición.

Montenegro no dejó dudas sobre la necesidad de avanzar en un entendimiento con Milei: "Estamos convencidos de que hay que trabajar en sintonía con La Libertad Avanza para sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, su última guarida, donde cada día los argentinos sufrimos un nuevo homicidio".

En la misma línea, llamó a dejar de lado "las mezquindades personales" para "priorizar una provincia normal". Su conclusión fue contundente: "Si vamos juntos este año, en 2027 ganamos la Provincia y terminamos con los K".

Santilli reforzó esa tesis con un mantra que repite desde la campaña de 2021: "No podemos ser funcionales al kirchnerismo en la Provincia. Tenemos que consolidar una alternativa amplia y potente contra Kicillof y el kirchnerismo, que han abandonado a los bonaerenses y que con sus políticas defienden más a los delincuentes que a los laburantes".

Además, subrayó el riesgo de una oposición fragmentada: "Los que pensamos parecido y compartimos un mismo norte no podemos dividirnos”. Y concluyó con un calco de Montenegro: “Si vamos juntos este año, en 2027 ganamos la Provincia y terminamos con el kirchnerismo".

En la reunión también estuvieron presentes Agustín Forchieri y Alejandro Rabinovich, dos operadores de confianza de Santilli y Montenegro, respectivamente. El encuentro no sólo buscó alinear estrategias, sino también anticipar el escenario electoral: en 2025, el PRO deberá renovar siete bancas en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. En la Legislatura bonaerense, la renovación afectará a ocho diputados y cuatro senadores.

El dilema de la integración: las condiciones de Milei

Desde la Casa Rosada, la predisposición para sellar acuerdos existe, pero bajo condiciones innegociables. La más relevante: que las listas sean encabezadas exclusivamente por dirigentes de La Libertad Avanza.

"No nos suman nada las figuras del PRO, en términos de puntos. ¿Cuánto puede ser el margen? ¿3%? No nos van a cambiar la elección", expresó a Noticias Argentinas una fuente de la mesa chica del gobierno. La lógica libertaria es clara: absorción, no fusión.

Con las elecciones en el horizonte y la fuga de dirigentes del PRO hacia el oficialismo libertario, en Balcarce 50 se preparan para recibir nuevos aliados, aunque con una advertencia: "Las condiciones no las ponen los que quieran venir". Y la advertencia es aún más explícita: "El que se pasa tendrá que formar parte de la mesa establecida, para eso deberá depurar sus pergaminos y sentarse a escuchar".

