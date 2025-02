Así mataron a Matías Paredes, el joven al que confundieron con el asesino del kiosquero en Mar del Plata

Matías Paredes, de 26 años y padre de una niña de tres, murió en Mar del Plata mientras regresaba con sus amigos de la presentación de la camiseta de Alvarado, club del que era fanático. Durante una persecución policial, un grupo de policías, vestidos de civil y en vehículos sin identificación, interceptó al grupo y abrió fuego. Matías recibió cuatro disparos.

En las imágenes de una cámara de seguridad que grabó la secuencia, se oye la balacera y se observa cómo el Fiat Palio rojo en el que viajaban Matías y sus amigos es interceptado por un grupo de policías de civil en un Volkswagen Bora gris y una camioneta Ford Ecosport negra, ambos sin patente.

Cabe recordar que, la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449) establece que los vehículos destinados a la seguridad pública, como los de la policía, deben estar claramente identificados, y que el personal policial debe portar identificación visible.

La falta de identificación de un vehículo policial podría generar confusión y potenciales situaciones peligrosa. Precisamente lo que ocurrió en el caso de Matías y sus amigos.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:30 de la madrugada del jueves en la zona del barrio Bosque Grande, cerca del estadio mundialista. Según los testimonios de los sobrevivientes, los jóvenes no se detuvieron porque pensaron que estaban siendo víctimas de un asalto.

La persecución comenzó tres calles antes, en Fortunato de la Plaza (Av. 39) y Polonia, donde se encontraron vainas en el lugar. En ese punto, la camioneta Ecosport, en la que viajaban tres policías, comenzó a perseguir al Palio. Más adelante, el Bora, con dos agentes de la comisaría 16 a bordo, bloqueó el paso del vehículo.

Matías Paredes junto a su hija que tiene 3 años

Sin identificaciones en sus vehículos ni en sus uniformes, los policías lograron intimidar a los jóvenes, quienes aceleraron el auto para escapar, creyendo que estaban siendo asaltados. Durante esa persecución, se dispararon más balas. En total, el vehículo recibió siete disparos, de los cuales cuatro impactaron a Matías.

Matías, que trabajaba como albañil y era padre de una niña de tres años, llevaba puesta la camiseta de Alvarado. Por eso, su familia sospecha que lo confundieron con Cristian “El Guachín” Monje, el principal sospechoso del asesinato del kiosquero Cristian Velázquez, quien en ese momento estaba prófugo y luego fue arrestado.

En las imágenes del crimen del kiosquero, difundidas este lunes, Monje también llevaba puesta la camiseta de Alvarado.

El duro testimonio del padre de Matías

"Mi hijo trabajaba todos los días para darle de comer a su hija. Lo único que pido es justicia, y la voy a hacer real. Aunque tenga que vender mi casa", expresó Horacio, el padre de Matías, quien además exigió que se les realicen análisis a los policías para detectar si consumieron drogas.

Horacio relató que tuvo que sacar el cuerpo sin vida de su hijo del auto. "Llamamos a la ambulancia y nunca llegó. Estaba Infantería y no me dejaban pasar. Me tuve que pelear con ellos, me tiraron un par de tiros, no me mataron de casualidad. Rompí el vidrio y lo saqué yo del auto", contó.

"Lo saqué del auto para llevarlo al hospital y tratar de salvarle la vida. Pero cuando lo saqué, ya estaba muerto. No me dejaban sacarlo del auto, tuve que pelear con la Policía para hacerlo", agregó.

Finalmente, señaló: "A mi señora una Policía la agarró de los pelos y la tiró al suelo. ¿Qué policía tenemos? Matan a la gente buena y a los malos no".

NG

LT