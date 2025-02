Santilli descarta ir a la Ciudad y se queda en Provincia

Gracias, pero no. Diego Santilli negó que vaya a integrar junto a Jorge Macri una “mesa chica” en la Ciudad. La vocación que expresa el diputado bonaerense de quedarse en la provincia de Buenos Aires para la contienda electoral se entremezcla con sus intenciones de trabajar en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Incluso sus últimos encuentros en Casa Rosada con Eduardo ‘Lule’ Menem, asesor de Karina Milei, prendieron las alarmas dentro del PRO de una nueva fuga que siga los pasos de los intendentes Diego Valenzuela de Tres de Febrero, Ramiro Egüen de 25 de Mayo y Fernanda Astorino de Capitán Sarmiento.

La difusión realizada por el gobierno porteño sobre que el diputado iba a integrar la gestión junto a María Eugenia Vidal, es entendido como un intento fallido por retenerlo. Pero del otro lado no hubo más que molestia por el uso del nombre sin consulta previa, por eso debe ser que la desmentida no deja lugar a dudas: “No va a integrar ninguna mesa porteña ni de Jorge (Macri)”. En una clara intención de no validar políticamente las intenciones detrás del anuncio. Además, agregaron que “sigue en provincia abocado a alcanzar un acuerdo con los libertarios para ganarle al kirchnerismo”. Es que el diputado bonaerense viene sosteniendo públicamente que su deseo es trabajar para que el peronismo/kirchnerismo pierda electoralmente en la provincia que gobierna: “Tenemos que unirnos todos los que pensamos parecido para que no gane Kicillof”.

A diferencia de Santilli, quien no desmintió a Jorge Macri fue la diputada María Eugenia Vidal. Quien asumirá como jefa de campaña del jefe de Gobierno porteño en las próximas elecciones. “Aporta experiencia y músculo político”, fue su presentación oficial. Un refuerzo con alto grado de conocimiento en la opinión pública para preparar un posible enfrentamiento con los libertarios de Karina Milei. Vidal en la previa de las elecciones 2023 había coqueteado con la idea de ser candidata en la Ciudad, pero luego no prosperó, parece que este desembarco le abre la puerta porteña a la exgobernadora bonaerense.

Para remarcar su agenda provincial, Santilli viaja la semana que viene a Mar del Plata a reunirse con el intendente Guillermo Montenegro y dejar una foto juntos. “La idea es dar una señal de que ambos apuestan a construir un acuerdo con La Libertad Avanza en el territorio bonaerense”, explicaron desde el entorno de Santilli.

Casualidad o causalidad, otro de los sospechados de tener cerca la garrocha por si necesita usarla. Uno que supo ser mariscal provincial del macrismo, Néstor Grindetti, pegó un doble portazo: el mes pasado, a su cargo de jefe de ministros porteño primero; y ahora, esta semana, como asesor donde lo habían logrado retener. Fuera del AMBA: Luis Juez, tras dejar la presidencia del bloque PRO en el Senado, se mantiene entre cenas con Javier Milei y reuniones con Mauricio Macri, quien por el momento logró frenar el garrochazo cordobés. En la provincia de Santa Fe ayer cerraron los frentes electorales, finalmente Mauricio Macri cerró filas con el gobernador Maximiliano Pullaro más radicales y sin LLA. Primera contienda electoral donde no hubo acuerdo y se enfrentarán en las urnas.

Para contener nuevos saltos hacia La Libertad Avanza, el PRO bonaerense va a realizar un encuentro el 17 de febrero en la sede nacional del partido de San Telmo. Cristian Ritondo y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, serán los anfitriones de esa mesa donde se servirán los casos de posibles nuevas garrochas y replantear si la estrategia electoral cierra con o sin LLA: ¿se viene la alianza? La motosierra que mantiene encendida Javier Milei por el momento no corta de raíz al PRO, pero en este verano sí que lo hace vibrar con fuerza.