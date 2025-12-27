Cristina, con internación extendida por parálisis intestinal sin tolerancia a los alimentos sólidos

El Sanatorio Otamendi confirmó que la dos veces presidenta y referente del PJ presenta un cuadro de “íleo posoperatorio” que obligó a extender la internación. Continúa con drenaje y antibióticos endovenosos tras pasar la Navidad en la clínica. Intenta superar un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis de la cual fue operada hace más de una semana. Los militantes se organizaron para pedir por su recuperación frente a las instalaciones del establecimiento, donde hoy cumplirá una semana internada.

La recuperación de CFK se tornó más compleja de lo previsto inicialmente, obligando a prolongar su estadía en el Sanatorio Otamendi. Las autoridades del centro médico informaron este viernes que la expresidenta no logró superar el cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada por el cual fue operada, presentando ahora una complicación diagnosticada como “íleo posoperatorio”.

Según detalla el último parte oficial firmado por la directora médica Marisa Lanfranconi, la paciente se mantiene con “tratamiento antibiótico endovenoso” y conserva el “drenaje peritoneal”. La situación clínica impidió avanzar en su alimentación: el informe especifica que la dirigente continúa con una dieta estricta de líquidos, “sin poder progresar hasta el momento a sólidos”, situación que condiciona su permanencia en la institución hasta que se restablezca el tránsito intestinal.

Especialistas consultados explicaron que el íleo posoperatorio no implica una obstrucción física, sino una “parálisis transitoria” del movimiento del intestino. El gastroenterólogo Lisandro Pereyra detalló que el órgano “se pone en stop”, una reacción que suele ocurrir cuando se manipula la zona durante la cirugía, por la propia infección de la peritonitis o incluso como efecto adverso de los analgésicos suministrados, lo que genera una detención del tránsito digestivo.

El cuadro se detectó el miércoles pasado, cuando la titular del Partido Justicialista comenzó a manifestar síntomas compatibles con esta patología, que fueron confirmados posteriormente mediante una tomografía computada de abdomen. Este diagnóstico modificó el optimismo inicial de los primeros reportes, que hablaban de una evolución dentro de los parámetros esperables, y forzó a la exvicepresidenta a pasar la Navidad hospitalizada.

Cristina Kirchner había ingresado al sanatorio el sábado 20 de diciembre, tras ser trasladada de urgencia desde el departamento de Constitución donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la Causa Vialidad. Esa misma noche fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis que, según su entorno, no había presentado complicaciones inmediatas, aunque la gravedad de la peritonitis localizada requirió desde el inicio un monitoreo exhaustivo.

Esta internación se suma a un historial médico que incluye otras tres cirugías significativas en la última década. En 2012 se le extirpó la glándula tiroides por un falso positivo de cáncer; en 2013 fue operada de un hematoma subdural en la Fundación Favaloro tras un golpe en la cabeza; y la intervención más reciente databa de 2021, cuando se le realizó una histerectomía completa programada en el mismo sanatorio donde hoy se recupera.

Rezos, cartas y un árbol militante en la puerta del Otamendi

La tarde del miércoles 24 se transformó en una jornada de vigilia política y afectiva frente al Sanatorio Otamendi. Militantes autoconvocados, familias y vecinos se concentraron en las puertas de la clínica para acompañar a Cristina Kirchner en lo que representó su primera Navidad tras la condena por la Causa Vialidad. La movilización, que comenzó cerca de las 15, combinó el reclamo por su libertad con muestras de apoyo personal ante el delicado momento de salud que atraviesa la exmandataria tras la cirugía de urgencia.

El encuentro tuvo una fuerte impronta simbólica y religiosa. El sacerdote Francisco “Paco” Olveira encabezó una oración en plena vereda, mientras los manifestantes instalaron un árbol de Navidad que fue utilizado para dejar cartas, mensajes y deseos dirigidos a la dirigente peronista.

La convocatoria surgió en las redes sociales a través de la cuenta “Argentina con Cristina”, que llamó a concentrarse bajo el lema “Navidad junto a Cristina frente al Sanatorio Otamendi”. La iniciativa invitó a compartir la víspera de Nochebuena en el lugar, convirtiendo las inmediaciones del centro de salud en un punto de referencia para los seguidores que se acercaron desde que se conoció la noticia de la operación.