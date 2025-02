Javier Milei volvió a escuchar a "gente haciendo ruido" durante una entrevista televisiva

Un nuevo reportaje en vivo enfureció al presidente Javier Milei. El jefe de Estado volvió a escuchar “ruidos” durante una entrevista que estuvo atravesada por una serie de desperfectos técnicos. Luego de su participación televisiva, afirmó que fue víctima de un “sabotaje”.

En el marco de la apuesta del canal A24 por renovar su perfil, el periodista Antonio Laje entrevistó a Milei durante casi una hora. Sin embargo, la transmisión no habría sucedido de la forma deseada ya que, por momentos, el audio del presidente se desfasó o cortó y provocó silencios.

“Lamentablemente han intentado sabotear la entrevista, interfiriendo sobre el sonido mientras me estaban reporteando”, explicó horas más tarde Milei en una segunda salida al aire por radio Mitre. “El estudio estaba lleno de gente haciendo ruido. Una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso, y no me sorprende. Parece que a las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 2023 intentaron replicarlas", sostuvo.

A pesar de la acusación de “sabotaje”, el presidente no aclaró en la salida radial si el mismo habría sido perpetrado por los operadores del canal o por la oposición. En cambio, en redes sociales, Milei compartió publicaciones que señalaban un presunto complot kirchnerista detrás de las fallas. "De los creadores de 'Los Tosedores', llegan ahora 'Los Muteadores'", ironizó uno de los mensajes difundidos por el mandatario.

En el set de televisión de grupo América el presidente ya había tenido un episodio en el que había oído voces mientras era entrevistado. Fue durante la campaña presidencial, en el programa que conducía Esteban Trebucq. “¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil expresarme con tanta gente hablando”, había pedido en esa oportunidad Milei.

El episodio de este lunes se repite en el mismo canal, pero en otro contexto. América busca una mayor cercanía con el oficialismo, para eso uno de ejecutivos, Daniel Vila, convocó a su antiguo socio, Juan Cruz Ávila, que hasta el año pasado estuvo en LN+. Con Ávila, Eduardo Feinmann, Luis Novaresio, Antonio Laje, Pablo Rossi, Marina Calabró y Débora Plager se incorporaron a A24.

Tras aclarar la incomodidad que atravesó en la entrevista en A24, en su segunda aparición en el día en radio Mitre, Milei confirmó el despido de la embajadora Sonia Cavallo por su relación familiar con el exministro de Economía, Domingo Cavallo, e insistió en que no va a devaluar.

“El papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, no se puede estar en la misa y en la procesión. O se está de un lado o se está del otro”, sostuvo Milei al explicar el desplazamiento de la embajadora ante la OEA (Organización de Estados Americanos).

“Domingo Cavallo es un impresentable, porque mientras estaba la convertibilidad defendía un tipo de cambio equivalente al de hoy de 700 pesos. El programa que nosotros estamos llevando es muy superior al de la convertibilidad, nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que el programa de Cavallo no tenía” respondió Milei a las críticas del exfuncionario menemista.

Además insistió con la profundidad de los cambios que La Libertad Avanza realizó en comparación con la gestión de Cavallo. “La ley Bases más el DNU (70/2023) representa una reforma 8 veces más grande que la que se hizo durante el Gobierno de (Carlos Saúl) Menem”, insistió Milei.

Finalmente, ante la pregunta de la conductora Cristina Pérez, el jefe de Estado respondió: “No vamos a devaluar. La moneda en Argentina se tiene que apreciar”. En esa línea, aseguró que con un posible préstamo del Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones de dólares, más lo que recaude con las retenciones al agro, "tenemos una pared de 20 mil millones de pesos para enfrentar lo que el mercado quiera”.

