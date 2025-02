Este lunes, el presidente Javier Milei le pidió la renuncia a Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo, quien se desempeñaba como embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La mujer de 51 años había sido nombrada en abril de 2024 a pesar de no residir en el país.

Horas antes, Domingo Cavallo había sido tildado de “impresentable” por Javier Milei, luego de plantear cuestionamientos al esquema cambiario del Gobierno. Rápidamente, Cavallo fue sumado a la lista de economistas denostados por Javier Milei, entre los que se encuentran Carlos Melconian, Ricardo López Murphy y Roberto Cachanosky, entre otros.

Javier Milei echó a Sonia Cavallo como embajadora de la OEA tras las críticas de su padre, a quien calificó de "impresentable"



La relación entre Javier Milei y Domingo Cavallo

Desde que Javier Milei se lanzó a la política, el ex ministro de economía de Carlos Menem expresó su simpatía por el candidato. Incluso hay quienes surgieren que Cavallo habría sido uno de los mentores de Milei y quien le presentó a Carlos Kikuchi, ex vocero de Cavallo y una figura clave en la construcción de la candidatura de Milei.

“A Domingo Cavallo se lo suele señalar como uno de los mentores de Milei. En La Libertad Avanza insisten con que fue él quien envió a Kikuchi al armado, como una especie de apoyo o bendición”, dice Juan Luis González en su libro El loco.

En septiembre de 2021, en plena campaña electoral para las elecciones de medio término, Domingo Cavallo elogió públicamente al entonces candidato a diputado Javier Milei. "Lo veo muy bien. Las ideas que pregona son las ideas correctas. Aunque él ataque a lo que llama casta política, en el Congreso de la Nación va a poder ayudar", afirmó en declaraciones a TN.

A continuación, agregó que "un fenómeno como el de Milei muestra que los sectores más humildes ya no son clientes exclusivos de la extrema izquierda y del discurso marxista o neomarxista, si no que existen otras alternativas viables".

Días después, Javier Milei le devolvió la gentileza y calificó a Domingo Cavallo como “el mejor Ministro de Economía de la Historia". En esa oportunidad, el entonces candidato a diputado aseguró que mantenía diálogos frecuentes con el ex funcionario de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

El Gobierno echó al titular de ANSES Mariano de los Heros

"Cavallo hizo la Convertibilidad y Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia. Yo hablo con Cavallo. Discutimos de economía, hablamos de economía. Para mí es un honor hablar con Cavallo”, planteó en declaraciones radiales a La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Al año siguiente Cavallo fue invitado por Javier Mlei al Teatro Broadway para un evento titulado "El fin de la inflación". En la charla, Domingo Cavallo planteó sus propuestas para estabilizar el precio del dólar, fortalecer el peso y propuso implementar un plan como la Convertibilidad, una dolarización plena o una convivencia entre ambas monedas.

“El sistema monetario de una economía que pretende ser estable, es decir, eliminar la inflación persistente, nunca se va a poder asegurar que no va a haber nada de inflación o deflación. Pero se puede tratar de que el sistema monetario asegure una estabilidad del nivel general de precios y tasas de inflación o deflación muy limitadas”, argumentó el ex referente de la IERAL.



Domingo Cavallo respaldó a Javier Milei en el balotaje de 2023

En noviembre de 2023, Domingo Cavallo llamó a votar por Javier Milei en el balotaje y prometió ayudarlo en todo lo que pudiera. "Lo voy a votar y si puedo lo voy a ayudar a que pueda llevar adelante sus ideas", dijo en declaraciones a TN. Y agregó: "Ahora no tengo ninguna duda que quien puede producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei".

"No me quería meter en la pelea para estar disponible para ayudarlos. Yo hablaba con los distintos colegas que trabajaban con los candidatos, y hoy no tengo dudas: lo voy a votar a Javier Milei y si puedo ayudarlo a que pueda llevar adelante sus ideas", lanzó días antes de la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa.

"Fui dirigente estudiantil, yo tenía ideas liberales. Pero era muy difícil convencer a la juventud y él logró un milagro, dio la batalla cultural y logró meter las ideas de la libertad. Se embarcó demasiado en dar detalles instrumentales que no son para discutir en TV, pero sí para discutir entre profesionales. No hay que enojarse si uno opina una cosa y otro opina otra", aseguró.

Día 429: La fatal arrogancia de Milei con el dólar



Las críticas de Domingo Cavallo al plan económico de Javier Milei

Sin embargo, a los pocos meses de la asunción de Javier Milei como presidente, Cavallo empezó a deslizar algunas críticas sobre el rumbo económico. En mayo, Cavallo cuestionó que el siguiera acumulando reservas" aunque "no para intervenir en el mercado sino para sentirse cómodo con una mayor liberación del mercado cambiario", en medio de una desaceleración en la suba de precios.

En Junio Cavallo planteó en su blog que la estocada final contra la inflación con simultánea reactivación vigorosa de la economía “recién podrá aplicarse a partir de la unificación y liberalización cambiaria que se logre sin salto devaluatorio".

Las críticas de Cavallo se radicalizaron en los últimos días, cuando el economista salió a criticar fuertemente el esquema cambiario de Milei. En su blog aseguró que el dólar está atrasado en un 20% y advirtió que esta apreciación del peso sería “parecida” a la que existió en los años finales de la convertibilidad que provocaron su posterior caída.

“Existe una apreciación real exagerada del Peso que puede estimarse en alrededor del 20%. Parecida a la que existió en los tres años finales de la convertibilidad, apreciación real que llevó a una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica, fenómeno que comenzó a erosionar el crédito internacional del país y a alentar la salida de capitales”, alertó Cavallo el 3 de enero.

El el exministro aseguró que no basta con los dólares del Fondo para salir del cepo y sugirió cuatro medidas para superar el atraso cambiario: la eliminación del dólar Blend diferencial para exportadores, el aumento de incentivos a exportaciones, el reembolso de impuestos internos a la exportación y que el pago de servicios turísticos se hago por el contado con liquidación y no con las reservas del Central.

Estos comentarios desataron la furia de Javier Milei, quien no tardó en calificar a su ex ídolo como un "impresentable". "¿Cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano. Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo", afirmó este lunes el Presidente, en una entrevista en A24.

Acto seguido, se diferenció de su colega: "Mientras él insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad. Y este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr", remató.

MC / ds