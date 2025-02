El presidente Javier Milei le bajó el tono a las declaraciones del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, quien había dicho que el Gobierno buscará subir la edad jubilatoria antes de fin de año. En una entrevista televisiva el mandatario aseguró que estos dichos corren por cuenta de quien los dijo y remarcó que el tema “no está en carpeta”.

"La reforma previsional no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. El kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de esas fue dar jubilaciones sin aportes", afirmó Milei en diálogo con el canal A24.

"Usted tiene un pozo de donde saca el dinero, el de los aportes. Se multiplicó el número de manos, y entonces queda la mitad de fondos. Eso lo generó el kirchnerismo. Otro problema que generó es que cuando expropiaron las AFJP los fondos los usaron para financiar cosas no rentables", apuntó el presidente.

En ese sentido, señaló que el principal problema es que "el 40% del mercado laboral se encuentra en el sector informal". "Por eso, lo primero es avanzar en una reforma laboral para formalizar a este sector, lo cual duplicará los aportes. Esa es una manera de mejorar las jubilaciones, y hacerlo de manera honesta", indicó.

Encuesta: el 53,3% afirma que Milei gobierna para los multimillonarios y defiende los intereses de los mercados financieros

¿Qué había dicho el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, sobre la reforma jubilatoria?

El domingo, Mariano de los Heros había afirmado en TN que el Gobierno impulsará una reforma previsional “antes de fin de año” y subrayó que uno de los temas a discutir será el aumento de la edad mínima para jubilarse.

Actualmente, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los hombres a los 65, con 30 años de aportes. Sin embargo, desde 2018, los empleadores no pueden obligar a los trabajadores del sector privado a retirarse si cumplen con esos requisitos, ya que tienen la opción de seguir trabajando hasta los 70 años.

Además, ante el vencimiento de la moratoria previsional el 23 de marzo, de los Heros reiteró que “quien no alcance los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación” y volvió a proponer la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

En qué consiste la reforma previsional que propuso el titular de la ANSES

Según el titular de la ANSES, la suba de la edad jubilatoria es solamente una de las medidas que se podrían implementar en la reforma jubilatoria. Además, se buscaría eliminar o cambiar algunos regímenes jubilatorios especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, servicio Exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial.

Qué es la Prestación Proporcional por Retiro, el nuevo sistema de jubilación que prepara el gobierno

La propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto de los trabajadores con montos en torno del 60 y el 65% del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implica una reducción muy fuerte de los haberes para esas nuevas jubilaciones.

También se propone revisar las pensiones, en especial las que están adjudicadas a personas con discapacidad. Además se busca modificar las pensiones por viudez, excluyendo bajo ciertas condiciones a los cónyuges o convivientes que están jubilados.

Y en los casos de los trabajadores activos, la pensión se mantendría solo por los años del matrimonio o convivencia. La iniciativa oficial incluiría una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios que podrían ser estimulados con alguna deducción sobre el impuesto a las Ganancias.

MC