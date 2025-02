Luego de que Santiago Caputo, asesor estrella de Javier Milei, se afiliara a La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente reveló que el diputado José Luis Espert hará lo mismo en el distrito de la Provincia y aseguró que competirá para hacerle frente al gobernador Axel Kicillof, a quien volvió a criticar por los hechos de inseguridad en el territorio bonaerense. Asimismo, habló de la expulsión del legislador porteño Ramiro Marra y dijo que "lo ejecutaron" porque su hermana, Karina Milei, "tiene una guillotina" para defender las decisiones de su gestión.

“Ahora nos vamos para Casa Rosada y vamos a afiliar al profe Espert a La Libertad Avanza. Al margen de la labor brillante que está haciendo, se va a sumar a la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires (PBA) como uno de los máximos exponentes de la libertad”, sostuvo el fundador del espacio libertario en declaraciones a A24, donde ungió al diputado nacional como máximo candidato para las elecciones legislativas bonaerenses de este año.

En esa línea, Milei dijo estar "orgulloso" de que Espert se meta en el "barro de PBA" para pelearle de cara a cara al armado que planea Kicillof, a quien calificó sin atenuantes como un "mentiroso, impresentable, incompetente, bruto e inútil".

El Jefe de Estado volvió a apuntar contra el mandatario bonaerense por los hechos delictivos ocurridos en la Provincia en los últimos días, desde el crimen de dos adolescentes en Florencia Varela hasta el asesinato de un delivery en Moreno y distintos ataques a policías en el Conurbano. “Tiene la provincia que es un baño de sangre, en lugar de ponerse los pantalones, le echa la culpa a la Nación”, manifestó Milei.

Además, volvio a cuestionar al exministro de Economía, que actualmente mantiene una disputa interna con la expresidenta Cristina Kirchner, por el uso de los fondos públicos. “Se gasta 30 mil millones en sobornar medios de comunicación o en hormonización de niños. Por qué no lo pone en algo prioritario como es la seguridad”, lanzó el presidente sobre los tratamientos para cambio de género, un hecho que había sido rechazado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Por último, el mandatario planteó que si el Gobierno Nacional girara plata a Kicillof, no arreglararía el problema de la inseguridad, "porque cree en la doctrina (del exjuez Raúl) Zaffaroni, que pone al delincuente como víctima”.

De esta manera, Javier Milei recogió el guante de Kicillof luego de que el gobernador bonaerense publicara una columna en el medio infobae, titulada "¿Dólar atrasado o precios adelantados?". Allí, el dirigente de Unión por la Patria manifestó que debido a la actual política económica y en particular al dólar "nada producido en Argentina es rentable, el negocio pasa por importar y timbear", y por ese motivo, el resultado es "un país primarizado".

En lo que representó un adelanto de la contienda electoral, Espert salió a responderle en sus redes sociales y sostuvo que los precios de las cosas en Argentina son mas caras que en el exterior "por culpa del proteccionismo industrial que él defiende y que el gobierno de Milei está desmantelando", sumado a "los impuestos salvajes que Kicillof cobra en PBA".

"Kicillof habla de industricidio, caída de actividad, destrucción de empleo. Nada de eso está ocurriendo. Todo lo contrario. Los salarios reales se recuperan. El pigmeo mental de Kicillof debería agarrar los (buenos) libros y dejar toda esa mierda stalinista de Aldo Ferrer y Marcelo Diamand que le pudrió la cabeza", añadió el diputado libertario.

Milei y la expulsión de Marra: "Mi hermana tiene una guillotina"

En otro orden, Milei defendió la expulsión de Ramiro Marra del espacio, a pesar de ser uno de los referentes más cercanos de su gestión desde la creación del partido. “Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio en la Ciudad y cuando votó a favor de un Presupuesto que implicaba aumento de impuestos, lo ejecutaron porque no podemos avalar una suma de impuestos de ninguna manera”, explicò sobre la situación del legislador porteño.

Así, confirmó que la decisión fue tomada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. “Dicen que mi hermana tiene una guillotina, y sí la tiene. Si hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende, sí, guillotina”, sintetizó.

El legislador porteño Ramiro Marra.

El Presidente acusó a Marra de cerrar acuerdos con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de espaldas a La Libertad Avanza. También afirmó que su salida es “una cuestión distrital”, y contó que el Gobierno tiene tres líneas de acción: de gestión, de batalla cultural y de política.

Bajo esta idea, aclaró que él se encarga de encabezar las primeras dos áreas mientras que el debate político lo relega a su hermana. "Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural, de temas nacionales, y por una cuestión de federalismo no me meto ni con las provincias ni con la Ciudad de Buenos Aires que es donde está la cuestión”, dijo. Y luego, añadió: “La cuestión política la maneja Karina, también Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Santiago Caputo, ese es ala que se ocupa del tema”.

A pesar de su desplazamiento de la fuerza libertaria, Marra ratificó su lealtad a Milei, pese a que las diferencias con “El Jefe” tomaron rápida un alcance público. Varios meses atrás el oficialismo ya lo había relegado de la conducción del bloque en la Legislatura porteña, nombrando en su lugar a Pilar Ramírez, aunque el inversor había sido candidato a alcalde porteño en 2023.

FP