Expulsaron a Ramiro Marra de La Libertad Avanza

El legislador libertario de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra fue expulsado este miércoles de La Libertad Avanza “por no haber aceptado los lineamientos del partido” luego de haber atravesado un año de tensiones con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La decisión se conoció en las últimas horas del día, cuando la cuenta oficial del partido, cuya titular es la hermana del Presidente, publicó: “LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible”.

“Como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, concluyó el comunicado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo