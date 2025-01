Feroz cruce entre Ramiro Marra y Federico Fagioli por personas en situación de calle: "Sos una basura"

Según el último informe realizado por el Gobierno de la Ciudad, en abril de 2024 había 3.560 personas en situación de calle, de las cuales 1.325 dormían en la vía pública. Dado que las postales de personas durmiendo en bancos o veredas aún se encuentran en varias de las calles porteñas, el legislador Ramiro Marra reclamó por esta situación y pidió "terminar con esto".

"La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende", lanzó el legislador porteño a través de su cuenta oficial de X junto a una foto de personas en situación de calle durmiendo en colchones tirados sobre la vereda.

Ante la polémica publicación de Marra salió al cruzarlo el senador bonaerense Federico Fagioli, referente de Patria Grande, quien fue el autor del Proyecto de Ley de Personas en Situación de Calle que se aprobó en el Congreso el 9 de diciembre de 2021.

"No es que no lo entienden, pedazo de hijo de put*. Es que no tienen donde dormir, no tienen donde vivir. Por culpa de gente de mierd* como vos y de (Javier) Milei que solo les importan las criptomonedas es que hay cada vez más personas en situación de calle. SOS UN CAG*N Y UNA BASURA", disparó el legislador.

Hace un tiempo, en línea con este tema, el gobierno porteño anunció la creación de la Red de Atención una primera línea de asistencia destinada a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y habitacional que opera las 24 horas, los 365 días del año a través de unidades móviles y 190 trabajadores.

Según se detalló en su momento, el servicio está conformado por equipos interdisciplinarios que buscan "dar una respuesta inmediata, para la atención a la población objetivo y a la demanda de la Línea de Atención Social Inmediata 108 y BOTI de la Ciudad".

La red cuenta con 47 Centros de Inclusión Social, con más de 3,360 plazas disponibles, destacando 12 CIS de mujeres, 4 CIS exclusivos para familias y 1 CIS exclusivo para personas con problemas de salud mental. En los mismos las personas cuentan con cuatro comidas cubiertas, instalaciones de higiene, camas y espacios de esparcimiento, junto con tratamientos para problemáticas de consumo, apoyo educativo, actividades culturales y deportivas y talleres de oficios con capacitaciones laborales.

Al cierre de esta nota el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no respondió a la consulta de Perfil.com sobre las últimas cifras de personas en situación de calle y las políticas públicas implementadas.

