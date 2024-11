Jorge Macri dijo que el problema la gente en situación de calle es "una pandemia que golpea en todo el mundo"

El jefes de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la problemática de la gente en situación de calle es una “pandemia” que afecta a todas las grandes ciudades. “El contexto social no ayuda”, agregó.

En materia de seguridad, el jefe de gobierno arremetió contra el sistema judicial y declaró que es necesario discutir con qué criterios se liberan a los “delincuentes profesionales”. “Convivir con una justicia que libera a alguien 28 veces es muy complejo”, agregó en una entrevista con Diego Sehinkman en el programa Solo una vuelta más por TN.

En abril de este año, Jorge Macri se vio envuelto en una polémica tras compartir imágenes en sus redes sociales del "Operativo Especial Orden y Limpieza", que tenía el objetivo de desalojar a gente en situación de calle. Luego de la repercusión, el titular del Poder Ejecutivo porteño reconoció que la publicación había sido “poco feliz” y fue eliminada de su cuenta de Instagram.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La publicación de Jorge Macri sobre el "Operativo Especial Orden y Limpieza".

Según los datos del último informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA del segundo trimestre de 2024, el 15,3% de sus habitantes está en situación de indigencia, lo que equivale a 471.000 personas. El número indica un aumento del 3,4% respecto del mismo período del 2023.

Al ser consultado sobre el avance de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad, el bastión histórico del PRO, Jorge Macri sostuvo que no le preocupa y remarcó: “Lo que tenemos que hacer es interpretar este momento cultural y garantizar que no vuelva el kirchnerismo”. A su vez, no descartó la posibilidad de una alianza electoral para las elecciones legislativas de 2025.

Jorge Macri declaró que en 2025 el PRO y LLA analizarán si “competirán o estarán juntos”.

El jefe de Gobierno definió al PRO como un espacio de centro derecha y sostuvo que el partido comparte parte del electorado con la fuerza de LLA. Al mismo tiempo, coincidió con las declaraciones de Mauricio Macri sobre la agenda del cambio climático, que aseguró recientemente que “no hay posibilidad que la vida humana prospere agotando recursos”.

Alerta empresaria: una avanzada de sindicatos combativos unifican posición para enfrentar a Milei

Además, en el marco del paro de los trabajadores de Intercargo en Aeroparque de este miércoles y el reclamo por la privatización de Aerolíneas Argentinas, Jorge Macri aseguró que la sociedad no tolera ese tipo de “conductas extorsivas” y destacó la conducta del presidente Javier Milei: “El Presidente tiene firmeza y decisión, interpreta el momento y va un poco más allá”. “Lo más importante que está pasando en la Argentina es el cambio cultural que no tolera más estas cosas”, observó.

TV