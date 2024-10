Sigue la tensión entre Karina Milei y Jorge Macri por la Ciudad

El miércoles apenas pasadas las 16 horas en la oficina del segundo piso de la sede gubernamental porteña de la calle Uspallata, en Parque Patricios, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti, citó a la legisladora Pilar Ramírez, la presidenta de La Libertad Avanza porteña y dirigente de máxima confianza de Karina Milei. El objetivo: dialogar sobre el proyecto de Ley Bases que estaba por presentar la diputada en la Legislatura porteña donde se plantean desde privatizaciones a recortes de estructura en el organigrama del Gobierno de Jorge Macri.

El jefe de Gobierno, no bien se enteró la noche anterior a que sea presentado el proyecto, no le gustó nada: sintió que La Libertad Avanza le seguía marcando la cancha.

La iniciativa, que fue alentada y avalada por la secretaria General de la Presidencia, puso en alerta máxima al jefe de Gobierno y le encargó a Grindetti un intento de contención.

En la charla Ramírez expresó que estaba dispuesta a dialogar para discutir el trazo fino del proyecto y las reformas que plantea en su proyecto, que fue festejado en la Casa Rosada.

El jefe de gabinete porteño, fiel a su estilo, le dijo que iban a buscar acordar algunos puntos y que, en todo caso, en la Legislatura porteña se podría debatir ampliamente.

También se metió en la reunión en Uspallata el hiperactivo vicejefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. Fue un espectador de lujo del encuentro: no abrió la boca.

Sin embargo, Sánchez Zinny viene de pasarla muy mal esta semana cuando el lunes fue sacudido en la Legislatura porteña cuando presentó el Presupuesto 2025 del área. Ahí sí tuvo que hablar.

El legislador peronista Juan Manuel Valdés lo consultó sobre sus “pedidos” personalísimos al renunciado ministro Roberto García Moritán y Graciela Ocaña lo puso blanco cuando le preguntó por su vínculo con Jorge Chrestia, uno de los proveedores que ganó la licitación de Ciudad Bilingüe (el portal educativo gratuito del Gobierno de la Ciudad).

Sánchez Zinny respondió que no lo conocía. Pero Ocaña tiene en su poder un artículo de opinión de 2013 donde comparten la firma. Y también la historia del ingreso del empresario como proveedor de la Provincia cuando el vicejefe porteño era el encargo de educación en territorio bonaerense entre 2017 y 2019.

De todos modos, el jueves Jorge Macri se reencontró con Karina Milei. No estaban solos: fue en el marco del encuentro que organizó el presidente con los gobernadores dialoguistas para almorzar. El objetivo de ese encuentro era el Presupuesto 2025 y no salió la disputa interna como un eje del encuentro. Allí ambos apenas cruzaron palabras de manera cordial. Ambos saben que el conflicto político aún no está resuelto y en el PRO desconfían que se solucione.