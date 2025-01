La agencia Pulso Research publicó una encuesta a modo de "brújula social". Este nuevo relevamiento, que se realizó entre el 6 y el 12 de enero de 2025, expone cómo percibe la población argentina la situación económica y política del país. Los datos reflejan una fuerte preocupación por la pobreza, dudas sobre la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la medición oficial de la pobreza, además de la imagen que tienen los principales dirigentes políticos.

Para el 50,8% de las personas encuestadas, la pobreza en su entorno aumentó en los últimos meses, mientras que un 32,1% considera que se mantiene en los mismos niveles y solo un 12,4% percibe una disminución.

La credibilidad de los índices oficiales de inflación y pobreza es otro de los puntos clave de la encuesta. Ante la pregunta sobre la confianza en las cifras publicadas por el INDEC, un 48% de las personas consultadas afirmó que no cree en los datos de inflación, mientras que un 36,8% sí lo hace y un 15,2% no sabe o no responde.

En cuanto a la medición de la pobreza, la desconfianza es aún mayor: el 51,2% de la población no cree en los números oficiales, en contraste con un 35,2% que sí.

Imagen de los dirigentes políticos

La encuesta también indagó sobre la percepción que tienen las y los argentinos sobre las principales figuras políticas. Para un 36.5% de los encuestados, todavía hay indecisión sobre su preferencia electoral. Esto, sumado al 26.1% que no sabe o no responde, deja espacio para que las distintas fuerzas políticas trabajen en consolidar su base y captar nuevos votantes.

Javier Milei, actual presidente, mantiene un nivel significativo de reconocimiento, pero su imagen está polarizada. Su aprobación registró un cambio del +10,1 puntos porcentuales en comparación con la última medición (+53,5% y -43,4%).

Por su parte, Victoria Villarruel (+45,7% y -38%), mostró considerable reconocimiento en su imagen, acompañando la mejora de Milei, lo que refuerza su rol como figura clave dentro del oficialismo, con +7,7 pp.

El 60% cree que los argentinos están más enfrentados: "Son ellos o nosotros"

En contraste, otros dirigentes experimentaron caídas notables en su imagen pública. Por ejemplo, la percepción negativa de figuras como Cristina Fernández de Kirchner (+37,1% y -59,6%) y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (+34,2% y -53,9%), registraron retrocesos de -22,5pp y -19,7pp, respectivamente.

Horacio Rodríguez Larreta también enfrentó una disminución en su imagen, con un descenso de -22,8pp. Algo parecido ocurrió con el expresidente Mauricio Macri, quien tuvo un descenso de -26,2pp en su imagen.

José Luis Espert, también mostró una descenso en su imagen del -1,6pp. Mientras que Patricia Bullrich, sufrió una caída de -1,5pp. Diego Santilli, dirigente de Juntos por el Cambio, mostró una variación negativa de -4,8pp.

El relevamiento se realizó en todo el territorio nacional, a un total de 1.900 casos y de manera online, arrojando un margen de error de +/- 3,5 puntos y un nivel de confianza del 95%.

