El oficialismo mantiene el apoyo, pero por debajo del 56% que logró en noviembre

El 19 de noviembre de 2023, La Libertad Avanza (LLA) vencía a Unión por la Patria (UxP) con el 55,6% de los votos vs. 44,4% en segunda vuelta. A un año del ballotage, las últimas encuestas nacionales alternan matices y regularidades estadísticas respecto a cómo encara el oficialismo el tránsito hacia sus primeros 365 días de gestión en el próximo mes de diciembre, según un informe de Dossier 360.

Según la consultora Delfos, entre el 8 y el 11 de noviembre, el gobierno se recuperó de la caída registrada en octubre y alcanzó 51% de aprobación vs. 47% de desaprobación, con un saldo favorable de 4 puntos porcentuales estadísticamente no significativo, dado el error muestral, que es de +/-2,1%. En tanto, la última medición nacional de consultora Analogías coincide con Delfos en ubicar a los detractores en el mismo orden de magnitud del voto obtenido por UxP en el ballotage (en torno al 44%).

Sin embargo, en ese informe la aprobación cede hasta rozar el 39%, un panorama similar al que las tendencias promedio marcaban hacia el cierre de octubre. En este caso, el saldo es desfavorable en 5,6 puntos porcentuales, estadísticamente significativo dado el error muestral de +/-2%. Por su parte, la última medición nacional de Atlas Intel (que viene de realizar un buen pronóstico en la elección de Estados Unidos) reportó a mediados de octubre un resultado más desfavorable para el oficialismo: casi 43% de aprobación vs. casi 51% de desaprobación. Aquí, el saldo desfavorable es de casi 8 puntos porcentuales, estadísticamente significativo dado el error muestral de +/-2%.

En el extremo contrario, la última medición de los consultores Isasi/Burdman reporta el mejor resultado en la variable aprobación para el oficialismo: 52% vs. 39% de desaprobación, con un saldo favorable de 13 puntos porcentuales, estadísticamente significativo dado el error muestral de +/-2,17%. Si hacemos un promedio de estas cuatro encuestas nacionales para calibrar los matices entre ellas, obtenemos 46,4% de aprobación vs. 45,2% de desaprobación, lo que perfila polarización y empate técnico.

Si pasamos de la variable aprobación a la imagen de gestión en las últimas tres encuestas que la miden de una manera comparable, el sondeo más reciente que realizaron las consultoras Grupo de Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero entre fines de octubre y principios de noviembre reportó 48,6% de positiva vs. 48,5% de negativa, un empate técnico. Se insinúa una recuperación del oficialismo, pero persiste una situación de polarización.

A fines de octubre, la encuesta de D´Alessio IROL arrojó 47% de imagen positiva vs. 50% de negativa, también aquí con una leve mejora del oficialismo que perfila nuevamente empate técnico y polarización. Finalmente, la última encuesta de Opinion Lab realizada a fines de octubre coincide en insinuar una recuperación del oficialismo en un panorama polarizado, con 47% de positiva vs. 48% de negativa. El promedio de estas tres encuestas arroja 47,5% de imagen favorable vs. 48,8% de desfavorable.

En síntesis: 1) más allá de los matices, las mediciones convergen en que el núcleo opositor se mantiene sólido, en el mismo orden de magnitud del 44,4% obtenido por UxP hace un año, con promedios entre 45% y casi 49% en ambas variables 2) el apoyo al oficialismo también muestra resiliencia, con promedios entre 46%-47% en las mismas variables, pero por debajo del casi 56% de los votos obtenidos por LLA en el ballotage, con lo cual el desgaste ronda los 10 puntos porcentuales a un año del ballotage 3) comparativamente, la variable aprobación manifiesta mayores vaivenes mientras que la imagen se comporta de manera más estable.