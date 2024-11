Liliana Montero sobre la Senaf: "Desde que soy ministra el 96% de las personas que ingresaron son profesionales"

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, confirmó el envío de un proyecto de código de procedimiento penal juvenil a la Legislatura para abordar la problemática de los niños y adolescentes no punibles.

La fiscal Gutiez investiga a Senaf por su intervención en el caso del adolescente que fue detenido 18 veces este año

Senaf

"La Senaf tiene alrededor de 1.300 trabajadores. Me pueden decir muchas cosas, lo que no me pueden decir es que gasto mi calzado. Me he juntado casi con los 1.300 trabajadores y les dije lo siguiente: ´Yo no vine a ser ministra para hacer revisionismo histórico, vine para ser parte de la solución´", expresó al referirse a la situación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba.

"Y si creo que tengo que ser parte de la solución es porque entiendo fuertemente que hay un problema y que ese problema obviamente a 11 meses de gestión no lo estamos resolviendo de fondo. Pero esto es una carrera de 400 metros, no de 100", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Argumentos

"El problema es que no tenemos las leyes que les autorizan a los jueces a tomar una medida excepcionalísima. Como ministra, ya he hablado con el presidente del bloque, con algunos legisladores. Lo he acordado con el gobernador (Llaryora) en una reunión extensísima que tuvimos. Nosotros vamos a enviar a la Legislatura un código de procedimiento penal juvenil que claramente ponga blanco sobre negro, es decir, en estos casos hay que intervenir de esta manera, con estas garantías, con todas las garantías de los tratados internacionales", aseguró Montero.

"A mí no me pueden correr por izquierda porque si hay algo que sé es de los derechos humanos y de las garantías constitucionales de los menores", añadió la funcionaria provincial.

"Pero también entiendo que mi responsabilidad como ministra es bregar por un derecho esencial que está primero que todos, que es el derecho a la vida de los ciudadanos y del propio joven", enfatizó.

Gestión

Además señaló que "cuando le piden una medida excepcionalísima para alguien es porque entendemos que el resto de las medidas han fracasado, aunque esto no quiere decir que los equipos no han trabajado".

"Nosotros tenemos un dispositivo que no existía antes de que yo fuera ministra. En las primeras reuniones con el TSJ hemos conversado sobre el plan de metas de la Senaf. Es un dispositivo especial para este tipo de casos", explicó Montero.

"Este dispositivo existe, está. Lo que pasa con este dispositivo es que al no tener autorización de alguna medida de resguardo, es decir que le impida al joven retirarse cuando a él se le ocurra, no me da a mí la herramienta como Senaf para decirle ´no querido, vos no te podés ir de acá´. Los operadores no pueden por la fuerza en un dispositivo externo, impedir que el joven salga", aclaró la titular de la cartera de Desarrollo Humano.

"Hoy tenemos en ese dispositivo jóvenes no punibles altamente conflictivos y que está dando resultado el abordaje", indicó en diálogo con el periodista Jorge Martínez.

El TSJ sobre los adolescentes no punibles: "Bregamos por un lugar de acogida que coloque a los menores fuera del sistema penal"

Caso del adolescente detenido 18 veces

Al ser consultada sobre el caso del adolescente no punible que ya fue detenido 18 veces en lo que va de 2024, Montero respondió: "Se está haciendo lo que la jueza nos ha indicado que hagamos. Eso es lo que puedo decir respecto a puntualmente este tema".

"Hay 118 jóvenes no punibles que la Senaf tiene en seguimiento", detalló la ministra.

Presupuesto

"Cuando yo asumí como ministra el presupuesto vigente para la Senaf de este año 2024 era 1.400 millones de pesos en su programa central. Hay dos programas más chicos que no vienen al caso", precisó al tiempo que afirmó que durante su gestión se registró un aumento del "279%" en el presupuesto y que la cifra de la previsión presupuestaria para finalizar el año es de "4.138 millones de pesos".

Equipos del Senaf

"Mientras yo soy ministra el 96% de las personas que ingresaron a la Senaf son profesionales. Yo doy cuenta de mis acciones", concluyó Montero.

Declaraciones

Al ser consultada sobre por qué no había formulado aún declaraciones públicas, la funcionaria provincial respondió: "No fue una decisión en términos de silencio sino de prudencia. Hay situaciones que son altamente complejas y que comprometen a muchos actores y en la medida en que esos actores son niños, niñas, que además involucran a actores de otros poderes del Estado, como ministra tengo la responsabilidad de no entrar en situaciones que puedan ser entendidas que le llaman ´de barro´".

Y luego añadió: "Entonces cuando creímos oportuno habló la secretaría de Senaf, lo hizo desde el punto de vista técnico. Tiene que ver con una decisión que tengo como ministra, la tuve también cuando fui funcionaria municipal, si bien casi el primer año de gestión que tuve en la Municipalidad de Córdoba no tuve intervenciones públicas, porque tiene que ver con una convicción muy personal. Uno debe conocer a fondo aquello que va a gestionar y muchas veces llamarse a prudencia es lo mejor".

La Senaf tiene alrededor de 1.300 trabajadores. A mí me pueden decir muchas cosas, lo que no me pueden decir es que gasto mi calzado. Me he juntado casi con los 1.300 trabajadores y les digo lo siguiente: ´Yo no vine a ser ministra para hacer revisionismo histórico, vine para ser parte de la solución.

Y si creo que tengo que ser parte de la solución es porque entiendo fuertemente que hay un problema. y que ese problema obviamente que a 11 meses de gestión no lo estamos resolviendo de fondo.

Proyecto en la Unicameral

El legislador Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, presentará en la Unicameral un proyecto de resolución que busca la creación de una mesa interdisciplinaria para tratar la problemática de menores en conflicto con la ley penal.