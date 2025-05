Álvarez Rivero afirmó que "es un día triste" tras el rechazo al proyecto de Ficha Limpia

La senadora por Córdoba Carmen Álvarez Rivero aseguró que "es un día triste" luego de que la Cámara Alta rechazara el proyecto de Ficha Limpia.

Ficha Limpia

La legisladora explicó que pensó que el proyecto iba a ser aprobado "hasta un minuto antes de que no saliera" y que no tiene "ni idea" de lo que pasó para que finalmente la iniciativa no fuera sancionada en el Senado.

"La única pista que tengo son los que celebraron. Y como la corrupción K ha sido tan grande, me parece que puede seguir siendo", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Al ser consultada sobre los votos negativos de los senadores por Misiones Sonia Rojas Decut y Carlos Arce del "Frente Renovador de la Concordia Social", la senadora respondió: "No tengo explicación. Rovira ha sido un tipo que es capaz de girar como una calesita, pero no sé. No tengo idea. Eso pregúntele a los dos senadores por Misiones que dudo que hablen".

Ficha Limpia: uno por uno, cómo votó cada senador

"Argentina es el reino de la impunidad"

Además afirmó que "Argentina es el reino de la impunidad" y que ella seguirá trabajando "para combatir uno a uno los nichitos de corrupción".

"Lo que pasó ayer no me hace pensar en ningún pacto porque ni siquiera la no interpelación de Karina a mí no me parece que ese sea el rol del Senado. Si la Justicia se pone los pantalones investiga Libra y todo lo demás. Creo que acá la corrupción sigue celebrando", sostuvo Álvarez Rivero.

Por último dijo que el hecho de los dos senadores por Misiones hablaran en el recinto "no hubiera sido un dato tan fuerte" porque ambos no hablan "casi nunca".