La fiscal Gutiez investiga a Senaf por su intervención en el caso del adolescente que fue detenido 18 veces este año

La jueza Penal Juvenil Daniela Bianciotti giró antecedentes a una fiscalía penal para que analice si constituye delito lo que consideró una deficiente actuación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en el caso de un adolescente de 15 años que reitera delitos en forma incesante.

El caso tomó gran notoriedad pública porque en lo que va del 2024 la Policía lo detuvo en 18 oportunidades. Por ser menor de edad no se publica su identidad, sólo sus iniciales.

M.S. tan sólo esta semana, fue apresado dos veces. En la primera protagonizó el robo de un auto, huyó y fue perseguido por la policía. La Senaf resolvió alojarlo en una residencia. Salió de ahí y volvió al barrio Marqués Anexo, donde la jueza que interviene en el hecho -Ileana Bendito- le había prohibido regresar.

Críticas a la Defensora de la Niñez por viajar a Italia en medio de la conmoción por el caso Aralí

Hace poco más de una semana había participado de otro robo. En aquella oportunidad el caso estuvo a cargo de la jueza Bianciotti. Al ver la reiteración de situaciones prácticamente idénticas a lo largo del año, la magistrada pidió a la Justicia Penal que investigue si la actuación de la Senaf adolece de omisiones que pueden ser consideradas delito.

Se abrió el expediente que está bajo análisis de la fiscal, Jorgelina Gutiez. Ayer lo recibió y comenzó a estudiarlo.

La presentación es genérica, señalaron fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA. No menciona personas en particular, ni autoridades ni personal de la Senaf. Lo que advirtió la jueza es que al ser detenido tantas veces, evidentemente el tratamiento y la contención no son eficaces.

Lo que debe ahora analizar la fiscal Gutiez es si Senaf no ha dado solución pero sí ha brindado un tratamiento o, directamente, omitió medidas que sí debía haber tomado.