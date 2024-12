"El número de personas en situación de inestabilidad habitacional sigue aumentando"

La población en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha experimentado un incremento del 35% en el último año, según informaron organizaciones sociales. Este aumento refleja la crisis habitacional y los efectos de la inflación, que han dejado a más personas sin un lugar donde vivir.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Jorgelina Di Lorio, investigadora del CONICET, quien expresó que, “los efectos de las políticas económicas estructurales afectan directamente a las personas, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de mantener un alojamiento, por precario que sea”.

Qué sucede con las personas en situación de calle para encontrar alojamiento

Según la entrevistada, esta situación contribuyó a la crisis habitacional y a las dificultades para pagar alojamientos, sumado a los procesos inflacionarios y a la desregulación del mercado inmobiliario. “Incluso quienes se encuentran en condiciones muy precarias solían poder sostener algún tipo de pensión o alojamiento, pero ahora esto ha llevado a un aumento de la población en situación de calle, entre otros factores”, agregó.

Estos problemas han sido observados por las organizaciones que recorren la ciudad, que han registrado “un aumento considerable en la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad”, dijo Lorio. Y remarcó que se puede notar que algunas personas tienen acceso a los dispositivos de atención ampliados por el Gobierno de la Ciudad, pero lo que sigue siendo un desafío es que muchas personas no logran acceder a los servicios, incluso cuando hay vacantes disponibles.

Qué sucede con las vacantes y los requisitos

En ese sentido, la entrevistada dijo que la dificultad radica en que existen requisitos que muchas personas no pueden cumplir, y en algunos casos, simplemente no hay vacantes suficientes. Y siguió. “Aunque se han ampliado algunas vacantes, nunca se logra resolver la demanda total, ya que el número de personas en situación de inestabilidad habitacional sigue aumentando y los espacios disponibles no son suficientes”.

Además, Di Lorio remarcó que el acceso no es directo y las personas que necesitan alojamiento transitorio no pueden simplemente presentarse y pedir una vacante de manera espontánea. “Es necesario un proceso de derivación por parte del Gobierno de la Ciudad, lo que implica un circuito administrativo y burocrático que dificulta aún más el acceso a estos servicios”, finalizó.