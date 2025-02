Marra ayudó a un hombre en situación de calle: las chicanas de Grabois y Ofelia Fernández

El enfrentamiento entre Ramiro Marra y Juan Grabois sumó un nuevo capítulo este jueves en redes sociales, luego de que el legislador porteño publicara en su cuenta de X una foto en la que asistía a una persona en situación de calle con problemas de salud. Poco después, el dirigente social le respondió con una ironía que parece involucrar a sus reciente desplazamiento de La Libertad Avanza: "Capaz te convertís en una buena persona".

"Acabo de vivir algo terrible: Jorge, de 25 años, esquizofrénico y epiléptico que vive en la calle, tuvo un ataque repentino en Alem y Tucumán. Quedó temblando y vomitando en la vereda, para luego desmayarse", relató Marra en una publicación acompañada de imágenes del episodio.

El legislador criticó la demora en la llegada de la ambulancia y de la policía. Luego agregó: "No hay que darle la espalda a la gente que duerme en la calle, hay que sacarlos de ahí y brindarles oportunidades para poder progresar. La realidad existe, no se puede esconder, tenemos que actuar para cambiar esto", sostuvo el ex integrante de las Fuerzas del Cielo. Junto al texto, compartió una foto en la que aparece junto a un médico del SAME, asistiendo al hombre descompensado.

Grabois no dejó pasar la oportunidad de responderle y recurrió a una analogía con la agrupación política de la que Marra fue expulsado. "Bien, Marra... Lo digo sin pizca de sorna. Capaz que te convertís en una buena persona. Todos podemos cambiar. Bienvenido a las Fuerzas del Suelo", comentó.

Poco después, Marra replicó con dureza: "Grabois, te repito: Deja de robarle a los pobres. Ladrón".

La rivalidad entre ambos viene de larga data. En mayo de 2024, protagonizaron un tenso cruce en el programa "A dos voces". Desde el comienzo del debate hubo tensión: "Da fuerte la mano, como un hombre. Así blandita es de garca", le dijo Grabois al saludarlo. "Por lo menos no le robo a los pobres. En la cara te lo digo", respondió Marra.

Otro episodio se dio en enero de este año, cuando Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 138. En ese contexto, Grabois pintó una consigna alusiva en un muro del Jockey Club de San Isidro. Días después, Marra publicó un video en sus redes tapando el mensaje. “41 años al pedo tiene, tengo que ir por detrás solucionando los desastres que genera en la ciudad. Es hora de madurar, Grabois”, escribió en esa ocasión.

El cruce con Ofelia Fernández y la publicación que reflotó

Ofelia Fernández, ex legisladora porteña y cercana a Grabois, también intervino en la polémica con Marra. Le recordó un tuit en el que el ex dirigente de La Libertad Avanza había afirmado que "la calle no es para dormir".

"Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende", había escrito Marra el 20 de enero.

Casi tres semanas después, Fernández rescató ese mensaje y lo contrastó con la publicación reciente del legislador. "No pasaron ni tres semanas Marra, yo entiendo que Milei y los libertarios te echaron y ahora tu única opción es recuperar a los que tenemos rasgos mínimos de humanidad y empatía, pero tampoco somos pelotudos", comentó la ex presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini.

Marra no tardó en responderle. Reafirmó su postura y, además, cuestionó la gestión del gobierno anterior. "Ofelia, los 'rasgos mínimos de humanidad y empatía' de tu partido dejaron 60% de niños pobres. Te aseguro que no me interesa acercarme a ustedes. E insisto: dormir en la calle ESTÁ MAL. No sólo por respeto al orden público, sino también para resguardar la salud de las personas", sostuvo.

Fernández replicó con una crítica directa. "Mal hubiera estado que saquen a la fuerza a un epiléptico en situación de calle -como sugerías hace TRES SEMANAS- como si fuesen basura que molesta en vez de personas que merecen una solución... pero bueno, cada día que pases lejos de Milei te va a costar menos entenderlo", señaló.

Marra insistió con su postura y apuntó contra la formación educativa de Fernández. "Acá vemos un claro ejemplo del daño educativo que generan las tomas de colegios. Este tweet incluye un problema de lógica simple: ¿Dónde tiene más chances una persona epiléptica de ser atendida como corresponde? ¿Durmiendo en el medio de la calle o en un hogar para indigentes?", planteó.

NG