Para Maslatón, la expulsión de Marra “comenzó” en Córdoba

La expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza llegó al “estilo Milei” (esto incluye tanto a Javier como su hermana Karina): por la red social X, sin previo aviso y con el apoyo irrestricto de los fieles soldados del libertario a través de las redes sociales. Sin embargo, la salida de Marra hizo ruido puertas adentro de las fuerzas del cielo.



Quien posteó en las redes sociales fue un liberal de la primera hora, como Carlos Maslaton, quien sin dudarlo le puso fecha y lugar a la decisión de apartar al legislador por Buenos Aires: “Marra está expulsado en la mente y el deseo de Milei y de su hermana desde febrero de 2022, desde el acto de Córdoba en las Escalinatas del Coniferal”, posteó en X.

Y añadió: “Por entonces, a Milei se le ocurrió, incentivado por Patricia Bullrich que le mentía siempre desde el PRO, que Marra y su socio Casielles le habían vendido por plata secretos de LLA a Sombrilla Larreta, en particular para el debate de diputados contra Vidal, Santoro y Bregman de 2021. Yo me enteré de esta especie y hablé con Milei, le dije que era absurdo e imposible que eso haya ocurrido, que Marra creía en la política y era leal al Partido, además de que no es un sujeto comprable”.

Maslaton agregó que “mi defensa a Marra, frente a semejante acusación armada, determinó que Milei y Karina me colocaran en paredón de fusilamiento generándose ataques internos suficientes para mi salida de LLA”.

En el cierre, fue contundente: “Pero hay algo más, y es clave en el cerebro de Milei y Karina: ellos no soportan a ninguna persona del Partido con perfil propio y social alto y que formule declaraciones políticas, salvo que se limiten a repetir exacto las frases oficiales. Lo sienten como amenaza a sus intereses y popularidad”.

Schiaretti, otra vez de viaje

El exgobernador Juan Schiaretti partió nuevamente al exterior para realizar algunas reuniones políticas con diferentes organizaciones, aunque también las combinará con días de descanso. Esta vez, el destino es Brasil.

Schiaretti medita qué hará con su futuro político ya que debe decidir si será o no candidato a diputado nacional, y aunque no tomará una decisión en el corto plazo ya tiene casi todo diagramado para armar una campaña electoral, según confiaron desde su entorno inmediato. Sin embargo, la campaña no comenzará en breve y su agenda de trabajo indica que recién dentro de una semana volverá a la actividad plena.

Embestida radical

El diputado nacional Rodrigo de Loredo y el titular de la UCR Marcos Ferrer encabezaron en la tarde de ayer la cumbre boina blanca en Deán Funes, en lo que fue la previa al “show de apertura de sesiones del gobernador Martín Llaryora”, lanzó el referente radical. El encuentro de la UCR congregó a diputados nacionales, legisladores provinciales y la cúpula del Foro de Intendentes Radicales. El escenario elegido fue la Parrilla de Yiyo de la localidad cabecera del departamento Ischilín.

La jornada de trabajo presidida por De Loredo y Ferrer sirvió para profundizar en el análisis de la situación provincial, aunque la atención estuvo puesta en la munición pesada que dispararon contra el gobierno del PJ. La fuerza opositora reafirmó su crítica por “el olvidado norte cordobés”.

“Ahora llevan las obras al sur y al norte, después de 25 años de abandono”, pero “se olvidan del sudeste” provincial, resumió un dirigente radical, quien le reclamaron a Llaryora que “dé marcha atrás con el mayor aumento impositivo de la historia de Córdoba”. De lo contrario, adelantó que la UCR dará batalla en la Unicameral y en la Justicia.

Con sabor a poco para LLA

Dos voces con tonada comentaron acerca de lo poco con lo que deberá conformarse el poder libertario ante la convocatoria de extraordinarias en el Congreso. El oficialismo puso como caballito de batalla de su reforma electoral a la eliminación de las PASO. Según el poroteo diario que hacen propios y extraños en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza sólo contaría con los votos para avanzar con la suspensión de las primarias en este 2025.

El plan A del gobierno libertario -por su eliminación- no tiene chances de prosperar. Ya no es un secreto a voces de que el oficialismo no tiene las voluntades necesarias para avanzar en ese sentido. Hasta el PRO, su máximo aliado, no es partidario de eliminar este mecanismo electoral.

En este mar de fondo, los dos opositores dialoguistas advirtieron de una situación mayor que pega fuerte en la línea de flotación del poder que habita la Casa Rosada. La “mini Ley Bases” de la reforma electoral de Javier Milei, que sólo exhibe las PASO como punta del iceberg, está a punto de naufragar.

El oficialismo sólo podría cumplir con el objetivo de mínima de suspender las primarias. Todo el andamiaje restante que contiene su proyecto de ley, que implica introducir cambios al financiamiento de los partidos políticos, se sacaría porque “no tienen los votos para avanzar con eso”, coincidieron en su análisis los dos interlocutores con banca en Diputados.

A Prunotto le salió un competidor

A poco más de un año de haber asumido como vicegobenadora, Myrian Prunotto suma kilómetros, ya que viaja muy seguido al interior provincial, aunque algunos referentes de su partido, tanto del interior como de Capital, se quejan amargamente porque aseguran que la dirigente se reúne más con representantes de la oposición que con los del peronismo. “Cada vez que uno sale de Córdoba, en cada pueblo o ciudad que visita la dirigencia partidaria la recibe que con la cara larga”, dicen con algún fastidio voceros peronistas.

Sin embargo, en los últimos tiempos a la exintendenta de Juárez Celman le salió un competidor: Miguel Siciliano, quien por lo menos dos veces por semana viaja al interior de Córdoba para sostener diferentes encuentros, ya sea con dirigentes peronistas y también con opositores. Tanto a Siciliano como a Prunotto se los menciona como probables candidatos a diputados nacionales en las próximas elecciones me dio término, que se celebrarán en octubre próximo.

Dato curioso

El legislador radical Matías Gvozdenovich introdujo el debate por los fondos coparticipables a los municipios. En su demanda, el opositor ya adelantó que impulsará la reforma a la norma actual, con el propósito de modificar los criterios de distribución de “la Copa” para atender el reclamo.

Los nuevos índices generaron -por lo bajo- una ola de quejas de intendentes que no distinguió color político ante una merma en los recursos para este año. Sin derecho al pataleo, ya que se hizo conforme a la ley vigente de coparticipación, los jefes de gestiones locales ratificaron los nuevos parámetros en lo que fue la primera reunión de la Mesa Provincia-Municipios en este 2025.

Ante la polémica que se instaló en los primeros días de enero afloró un dato curioso de este ámbito institucional en donde se da el diálogo entre los intendentes y la administración provincial. Nunca se nombraron a los tres legisladores -en representación de la Unicameral- que deberían estar sentados en esa mesa.

Por la situación, opositores y oficialistas se echaron mutuamente la culpa, pero la mirada halcón apuntó a la vicegobernadora Myrian Prunotto, aunque no se trata solo de una deuda pendiente de la actual gestión. Lo cierto es que el bloque UCR impulsa el nombramiento. ¿Qué se dice? Deberían designarse a tres legisladores de partidos con representación territorial. Es decir, uno del PJ, un radical y uno del PRO.