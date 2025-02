Gabriel Katopodis le respondió a José Luis Espert: "No vamos a llenar de agujeros ni a colgar a nadie en una plaza"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, respondió a los dichos del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien sugirió este martes medidas extremas contra la delincuencia. Además, criticó la falta de recursos para la seguridad por parte del Gobierno nacional y la ausencia de una estrategia coordinada para enfrentar el problema.

En diálogo con la periodista María O'Donnell, Katopodis respondió a los recientes dichos de José Luis Espert, quien propuso “llenar de agujeros” a los delincuentes y “colgarlos en una plaza pública”.

“Lo que planteó ayer (Espert) no está en disonancia con el tono del discurso que venía teniendo, pero ayer lo dijo con mayor claridad: que hay que meter balas, llenarlos de agujeros y colgar en una plaza pública a los delincuentes como respuesta”, afirmó el funcionario provincial.

Katopodis rechazó de plano esa postura y remarcó: “Eso, por supuesto, no es lo que vamos a hacer. No vamos a llenar de agujeros ni a colgar a nadie en una plaza”. Además, criticó a los dirigentes oficialistas por su falta de acción concreta: “Lo único que veo del Gobierno nacional es politiquería barata. No pueden joder con este tema ni hacer campañitas en las redes”.

Durante la entrevista, Katopodis también cuestionó la postura del Gobierno nacional sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires y la reducción de fondos destinados a esta área. “Para combatir la inseguridad es mejor invertir recursos en equipamiento y tecnología, en patrulleros, como lo hacemos todos los días en la provincia, y no recortar los fondos de seguridad, como hizo Milei desde los primeros días de 2024”, afirmó.

El ministro se refirió específicamente al ajuste de $700.000 millones que el Gobierno nacional recortó del presupuesto bonaerense destinado a Seguridad. “Hubiésemos comprado diez mil patrulleros que nos permitirían reforzar todo el sistema de seguridad en la provincia”, sostuvo.

En cuanto a la falta de gendarmes en territorio bonaerense, Katopodis afirmó que “no hay una presencia sostenida y permanente de fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires” y que los operativos actuales son “espasmódicos”. Y agregó: “Lo que decimos es: no discutamos por las redes ni en los medios, sentémonos en una mesa las veces que haga falta y trabajemos”.

Katopodis también señaló que la inseguridad no se resuelve “tratando de fundir a las provincias” y exigió que el Gobierno nacional revierta el recorte de fondos: “No estamos haciendo un pedido caritativo, sino exigiendo que pongan todos los recursos que le sacaron a la provincia para que tengamos mayores herramientas para dar respuesta”.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la acción y criticó la falta de gestión por parte de la administración de Javier Milei: “En un año de gobierno no tomaron una sola medida, ni un solo decreto, ni una sola decisión que haya mejorado la situación presupuestaria de la provincia en materia de seguridad”.

