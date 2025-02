Los vecinos del partido bonaerense de Florencio Varela exigieron justicia este domingo por el asesinato de José Salvatierra (14) y Paloma Gallardo (16), los dos adolescentes que permanecían desaparecidos desde el jueves pasado y fueron hallados sin vida en las últimas horas. Los cuerpos de las víctimas estaban bajo un puente, siendo que una mujer indicó que "no es la primera vez" que encuentran cadáveres en esa zona.

El descubrimiento ocurrió cerca de la fábrica de baterías Champion, en las inmediaciones de la plaza de la localidad de Bosques. De acuerdo a la información señalada, aún no está confirmado si se trató de un doble crimen o de un homicidio seguido de suicidio. Si bien algunos trascendidos señalaron que los cuerpos estaban maniatados, ese detalle no fue confirmado por la Policía.

Policía retirado resistió un robo en Cañuelas y mató a un ladrón de un tiro en el pecho

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A raíz del crimen, los vecinos de la zona cortaron la ruta 36 y las vías del tren a la altura de la estación Bosques, lo que provocó un funcionamiento limitado del tren Roca, e incendiaron neumáticos a modo de reclamo. Asimismo, marcharon con carteles desde el lugar del hallazgo hasta la comisaría 4ta, donde la policía realizó un vallado para evitar disturbios.

Según detalló una testigo a A24, "no es la primera vez que matan chicos" en ese lugar. Al respecto, aclaró que "se encuentran cuerpos dos o tres veces en el mes" en el descampado donde descubrieron los restos de Salvatierra y Gallardo. "Hace poco mataron a una señora y a un muchacho para asaltarlos", ejemplificó.

En tanto, Marina, otra vecina, relató al mismo medio que un chico fue el que se topó con los restos de los adolescentes y se lo comentó a ella, ante lo que le recomendó dar aviso a las autoridades. "Eran una chica y un chico. El chico estaba atado de las manos atrás, arrodillado y con la cabeza en el piso. A la chica no se la distinguía, pero sí tenía su pelo rubio, atada también, y toda desfigurada", describió.

En ese sentido, el joven que encontró los cuerpos recorría "todos los días" el bosque, siendo que le "llamó la atención el olor y las moscas", por lo que decidió seguir el camino que lo llevó a los cadáveres. "[Después de hacer la denuncia] el chico llega con dos patrulleros al campo y ahí vieron que era cierto lo que decía", afirmó la mujer.

Sumado a esto, reveló que "hace dos semanas encontraron un ahorcado en el puente". "Es un lugar donde tiran basura. Es un descampado, todo mugre hay ahí y supuestamente vive un ciruja", precisó. Consultada sobre el paradero del vagabundo, Marina contestó que, después del descubrimiento, "no había nadie" en la zona.

Los detalles del caso y la hipótesis del "doble homicidio"

Josué, de segundo año, y Paloma, de quinto, eran compañeros de la escuela Secundaria número 63, de esa zona de Florencio Varela. Los que habían dado el primer alerta sobre las desapariciones habían sido los padres del chico, cuando no regresó a su casa el jueves. Por su parte, Omar Gallardo, papá de la chica, afirmó que su hija ese mismo día fue vista por última vez cuando se dirigió al gimnasio, ubicado a unas siete cuadras de la plaza, alrededor de las 18:00.

La menor no regresó a su casa y al ser las 21:00 empezaron a preocuparse y pensar que algo malo pudo haber ocurrido. El hombre hizo una denuncia telefónica por medio de la línea 145. "Me preocupa que detrás de la desaparición de estos jóvenes pueda haber un caso de trata de personas", aseguró en su momento, aunque esta hipótesis aún no ha sido avalada por las autoridades.

Ambos adolescentes contaban con teléfono celular, lo que inicialmente generó esperanzas de poder rastrear sus ubicaciones. Sin embargo, tras intensas búsquedas, sus restos fueron descubiertos debajo del puente. Efectivos de la comisaría de la zona y peritos de la fuerza bonaerense trabajaron durante varias horas en la escena del crimen y hasta el momento la hipótesis más firme habla de un "doble homicidio".

MB/ ds