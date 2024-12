Asesinaron a una nena de 7 años y la encontraron envuelta en una sábana en el placard de su vecino

Este miércoles por la tarde apareció el cadáver de una nena de 7 años en la casa de un adolescente que vivía en el mismo terreno, ubicado en el barrio Pico Rojo de la localidad de General Rodríguez. Según trascendió, la menor fue brutalmente asesinada.

La madre de la pequeña, Natalia Herrera (32), llamó al 911 después de las 15 para denunciar la desaparición de su hija, a quien no veía desde hacía un rato cuando estaba jugando en la pileta de su casa, cerca de la esquina de Acoyte y Ambato.

Según publicó La Posta Noticias, la mujer detalló: "Estábamos en el fondo del terreno. Mi nena me dijo que iba a bajar para hablar con la nenita de al lado, por el tejido. Siempre jugaban así, de un lado y otro del alambrado. Fue un rato que bajó. Escuché silencio, la busqué y no respondía".

"Lo llamé al vecino a ver si la había visto, y me dijo que se estaba bañando, que no sabía nada. Fui a ver al papá, que estaba enfrente, y salimos a la calle a buscarla, llamamos a la Policía", agregó sobre el momento en el que tomó contacto con el principal sospechoso del crimen.

Una vez realizada la denuncia, la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Moreno-General Rodríguez se acercó al lugar y comenzó la búsqueda de la menor en la propiedad y sus alrededores. Sin embargo, los investigadores decidieron regresar al lugar donde se la vio por última vez tras no encontrar rastros de la niña.

Al momento de inspeccionar el domicilio del vecino, identificado como Ariel Axel Díaz (18), quien residía en el mismo terreno, policías descubrieron a la nena envuelta en sábanas dentro de un placard. En consecuencia, el joven fue arrestado inmediatamente y trasladado a una dependencia policial de la zona.

"Jamás pensé que este pibe iba a matar y violar a mi nena. Los conozco de años, de verlo pasar por acá. No me quisieron decir lo que le hizo. Le pedí a un oficial que me lo dijera y, con lágrimas en los ojos, no quería decir", manifestó la madre de la víctima ante el medio local, realizando una referencia a una hipótesis de abuso.

Durante la tarde del miércoles, un grupo de vecinos indignados por lo ocurrido se reunió en una y prendieron fuego la casa del principal sospechoso del crimen. Por su parte, la causa quedó en manos de la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI N°10 del departamento judicial de Moreno-General Rodríguez.

