Tucumán: la buscaban hace una semana y apareció muerta en una fosa en la casa de su tío

La ciudad de Concepción, en la provincia de Tucumán, se conmocionó este fin de semana tras conocer que encontraron muerta a una joven de 22 años a quien estaban buscando hace una semana. Su cuerpo apareció en una fosa en la parte trasera de la casa de su tío. El hombre fue detenido en La Rioja tras intentar escapar.

Medios locales detallaron que el lamentable hallazgo fue realizado por el padre de la joven, quien había visto por última vez a su hija, identificada como Karen Rodríguez, durante la noche del pasado lunes cuando ella avisó que salía de su casa. No obstante, nunca regresó.

Ante la desaparición de su hija, el hombre, identificado como Mario, presentó la denuncia correspondiente ante la Policía y, en paralelo, inició una intensa búsqueda por la zona.

"Me mandaron un mensaje en el que me aseguraban que a mi hija la habían visto en la casa de su tío. Entré, él no estaba y algo me hizo presentir que ella estaba en ese lugar", reveló el hombre y detalló: "En el fondo observé una chapa que estaba sobre una tierra removida. Era una fosa. Entonces comencé desesperado a abrirla con mis manos y ahí estaba Karen. No dudé en reconocerla".

El domicilio donde fue encontrado el cuerpo de la víctima está ubicado en el barrio Cristo Rey de la ciudad tucumana, en el mismo vivía el principal sospechoso del crimen junto a la tía de la joven, lugar en el que permaneció luego de que ambos se separaron.

En paralelo, los vecinos habían denunciado que desde el fondo de la vivienda provenía un fuerte olor, por lo que las autoridades dispusieron la detención de Matías Bulacio (34), quien fue ubicado por los oficiales en la terminal de La Rioja, donde se encontraba esperando un micro de larga distancia.

