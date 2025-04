El incidente quedó grabado ante las cámaras, aunque uno de sus protagonistas tenga aspiraciones de “monje negro” y asesor en las sombras. Santiago Caputo apareció en la noche del martes 29 de abril en el Canal de la Ciudad para acompañar al postulante libertario, Manuel Adorni, en el debate de los candidatos a la Legislatura porteña. Pero el hecho saliente de la noche no fue la performance del vocero presidencial, sino el amedrentamiento del asesor estrella a un fotógrafo que lo retrataba, lo cual parece haberlo molestado.

Santiago Caputo no tiene cargo formal y hasta factura como monotributista, pero el propio presidente Javier Milei lo ubica como uno de los hombres más poderosos de su gobierno, con injerencia en organismos clave como la renovada SIDE. Anoche, tras su ingreso al estudio del barrio porteño de Balvanera, se acercó a Antonio Becerra, el reportero gráfico que le tomaba fotos, tomó su credencial de acreditación y capturó la imagen con su teléfono, en un gesto de aparente amedrentamiento.

En diálogo con PERFIL, el fotógrafo contó que no volvió a cruzarse con Caputo ni tuvo ningún problema posterior, pero consideró que el episodio forma parte de “un ataque cotidiano por parte del gobierno a la prensa”, como las agresiones que sufrieron el periodista Roberto Navarro y el reportero gráfico Pablo Grillo.

“Él entra al estudio del Canal de la Ciudad, porque estaba en el debate, y yo lo sigo, voy atrás de él. Yo tenía la acreditación para el evento, entonces los de seguridad del canal me dejaron pasar directo. Ahí Caputo tiene que hacer una acreditación y yo me ubico lateralmente a él y empiezo a hacer fotos. Apenas me pongo a hacerle fotos, me dice como ‘no me hagas fotos’, así como en un tono de ‘no me jodas, dale loco, ¿hace falta?’. Yo sigo haciéndole fotos, y ahí él me mira la credencial, se acerca, agarra la credencial, la deja y después le saca una foto”, narró Becerra en diálogo con este medio.

“Después de eso, cuando se está yendo, me señala con el dedo índice y me dice ‘vos sos un desubicado’. Y eso fue todo. Fue toda la interacción, ahí terminó la historia”, agregó el fotógrafo, quien sostuvo que no se había cruzado antes con Caputo en persona.

Becerra explicó que no planea hacer una denuncia penal, pero comentó que “Tanto el diario Tiempo Argentino para el que yo estoy colaborando, como la Sociedad de Reporteros Gráficos Argra, están llevando a cabo un comunicado y una serie de actividades en repudio” del episodio.

“Lo que termina de vislumbrarse para quien todavía no se haya avivado es esta política estatal de amedrentamiento en la prensa constante. La semana pasada Roberto Navarro sufrió un golpe en la cabeza en la vía pública. El fotógrafo Pablo Grillo estuvo peleando por su vida después de haber recibido una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, es una locura. Y es una locura que se comprende en esta línea cotidiana que baja el gobierno, el presidente de la Nación y varios funcionarios, de amedrentamiento constante, de salir a destrozar periodistas y a quienes hacemos información”, afirmó Becerra a PERFIL.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Manuel Adorni minimizó el episodio y argumentó que “Caputo le sacó una foto porque quería ver quién era el periodista para poder ver si había salido bien o no en la foto, y me parece que está bien”.

Para Becerra, el incidente “es una piedra más en esto que es ya lamentablemente cotidiano que es el gran amedrentamiento a la prensa”. “Están bajando esa línea, ‘los periodistas son todos unos ensobrados, son el cáncer que tiene la República’. Bueno, es normal que después agredan periodistas en la calle, que eso es gravísimo. Las Fuerzas de Seguridad cuando hay manifestaciones nos hacen pelota, tenemos que ir a la marcha con un equipo de antidisturbios solo para cubrir una marcha de jubilados en Congreso. Es la vida que vivimos”, sostuvo.

“Lo que nos toca como periodistas es no dejar de repudiar esta política estatal y continuar haciendo información. Al final se enmarca en un ataque cotidiano por parte del gobierno a la prensa. Y no es nada que venga siendo inusual, lamentablemente”, concluyó el fotógrafo.

