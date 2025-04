“Me usaron para meter miedo”: Roberto Navarro volvió a la radio luego de su agresión y responsabilizó a Javier Milei y a Luis Majul

A una semana de ser víctima de agresión en la vía pública, el periodista Roberto Navarro se presentó a su programa de radio en El Destape y detalló el incidente ocurrido cuando discutía con una persona que lo insultaba, mientras otra lo golpeaba por la espalda. Como resultado, sufrió un hematoma en la cabeza, lo que le obligó a permanecer internado durante 48 horas bajo observación.

“Entré al lobby de un hotel para una reunión. Al rato, una persona comenzó a gritarme e insultarme, me decía ‘mentiroso, hijo de puta’. Lo hacía cada vez más fuerte para provocarme, y mi indiferencia lo ponía más agresivo”, relató el periodista.

Y, ya recuperado, agregó: “Cuando me acerqué, me atacó físicamente. Mientras trataba de defenderme, recibí un golpe por atrás de otro que estaba con él en el bar. Nunca me habían golpeado así. Terminé internado y el hematoma que tenía en la cara era gigante. Estoy anticoagulado por el ACV que tuve, por lo que tengo más riesgo de sufrir otro”.

El periodista mostró imágenes de su internación y explicó que debió ser monitoreado por sus problemas cardíacos. Contó que, además del golpe en la cabeza, existía preocupación por posibles lesiones internas. “Para que esto se vea con claridad y no quede solo como una historia que cuento... Así estaba 24 horas después”, relató al mostrar las fotos que registraban su estado de salud.

Roberto Navarro compartió imágenes de su internación tras la agresión sufrida en un hotel

"Generar odio hacia los periodistas es parte de una estrategia", dijo Navarro

El director del medio de comunicación El Destape no dudó en señalar a Javier Milei y al periodista Luis Majul como responsables de fomentar los discursos de odio contra los periodistas y los medios de comunicación. Como él mismo expresó, estos discursos de odio fueron los que finalmente desembocaron en el ataque que sufrió.

Roberto Navarro, de 65 años, afirmó: “El día anterior, el presidente publicó un tuit que comenzaba con las mismas palabras del agresor: ‘periodistas mentirosos’. Hago responsable a Milei de lo que me sucedió y de lo que me pueda pasar”. Así, cuestionó abiertamente al presidente: “Me preguntaba, y le pregunto ahora: ¿le parece suficiente odio eso? ¿O quiere más? No creo que Milei esté enojado con los periodistas. Este tipo de actitudes ya se han visto en otros países. Generar odio hacia los periodistas es parte de una estrategia”.

Violento ataque al periodista Roberto Navarro: "El golpe es grave, le generó un hematoma en la cabeza"

Además, reflexionó sobre las consecuencias que el clima de hostilidad está generando entre los colegas: “Ahora los periodistas tienen que cuidarse más. El miedo genera silencio”. Por eso, enfatizó que el golpe recibido en su cabeza no solo fue un ataque personal, sino un mensaje para todos los periodistas críticos: “Me usaron para disciplinar y amedrentar. Callarnos ahora sería una derrota frente a una sociedad resignada”.

El periodista recordó que la agresión ocurrió tras el tuit del presidente, quien, el día anterior, acusó a los medios de mentir sobre su política económica, llamando a los periodistas “mentirosos” y afirmando: “Creí que gran parte del periodismo había alcanzado su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la pobreza. Me equivoqué, me quedé corto”.

El episodio de confrontación entre el presidente y los periodistas

La declaración sobre los periodistas continuó con un mensaje agresivo: “Creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían aún más que a los políticos”.

Este mensaje se suma a las declaraciones previas realizadas por el presidente en una entrevista con Alejandro Fantino, en el canal de streaming Neura, donde se refirió a los periodistas como “ensobrados”, “operadores” y “basuras”. En esa entrevista, también los acusó de “envenenar la vida de la gente con mentiras”.

Además, no solo se limitó a atacar a los periodistas en general, sino que también arremetió contra Jorge Fontevecchia, periodista y editor de Perfil. En abril de 2024, el presidente lo insultó públicamente, llamándolo “periodista ensobrado”, “pautero” y “prebendario”, que forma parte de la causa judicial por injurias que Fontevecchia inició contra Milei.

Si bien se había convocado una audiencia de conciliación, el caso continúa su curso en los tribunales.

