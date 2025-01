Denunció que un enfermero la violaba y su madre afirma que "la dejaron morir" para ocultar el crimen

Evelyn Daiana Carrera, de 35 años, murió el miércoles 22 de enero en el Hospital Central de Mendoza tras un cuadro de gastroenteritis por el cual tuvieron que intervenirla. Mientras estaba en terapia intensiva, la mujer dejó un mensaje que escribió en una servilleta varias veces: "me violan", denunció.

La Justicia de Mendoza investiga si hubo mala praxis durante el proceso de intervención de Carrera e investiga la denuncia de la víctima para aclarar si el abuso sexual sucedió en las instalaciones del hospital.

Mientras Carrera estuvo internada, el 12 de diciembre, durante una visita familiar la mujer pidió escribir porque ya no podía hablar y así fue que escribió en una servilleta que le dio a su cuñada: "Me violan, me violan, me violan".

La madre de Evelyn, quien también se encontraba en la sala, presentó de inmediato una denuncia judicial en la Oficina Fiscal Capital-Godoy Cruz, ubicada en el Polo Judicial. Tras realizar la denuncia, se dispuso custodia policial en la sala de internación.

Evelyn Daiana Carrera, madre de dos adolescentes de 15 y 17 años, había sido hospitalizada el 30 de noviembre debido a una compleja cirugía intestinal que la mantuvo en terapia intensiva durante dos meses y requirió varias intervenciones quirúrgicas.

Su esposo, Pablo Galván, explicó que su internación se debió a que "sufrió una descompostura y una gastroenteritis. Al no poder controlarla, la llevé el sábado a la madrugada al hospital. Le pusieron suero, si el suero funcionaba le iban a dar el alta. Le hicieron una ecografía para ver qué tenia en su estómago y pasadas las horas la tuvieron que intervenir. Ahí pasó a terapia y quedó entubada".

La cuñada de la víctima, en comunicación con El Siete Mendoza, reveló que la mujer luchó mucho al intentar escribir en la servilleta y, entre lágrimas, "lo primero que puso fue ‘vio'". "Arrugó la frente y comenzó a pegarle piñas al colchón", recordó la mujer. Tras lograr escribir "violan", "le pregunté si la violaban, con la cabeza me dijo que sí y que era el EMF, en referencia el enfermero", completó. Además, indicó que después dio vuelta el papel y escribió “viernes”.

La denuncia de la mamá de la víctima: "La dejaron morir"

Hilda Valdéz, madre de Evelyn Carrera, apuntó a complicidades por parte del hospital. "La dejaron morir para tapar la violación", aseguró. “Fui a hablar con la dirección del hospital para que la trasladaran de la UTI 2 a la UTI 5. Ahí un médico me dijo: ‘Señora, haga todas las denuncias que quiera, pero usted y su hija están enfermas’”, contó.

Luego afirmó que, mientras su hija permanecía en terapia intensiva, le ataron las manos. “Yo fui a verla con mi nieto y la encontré atada y con los brazos amoratados. Cuando pregunté por qué, dijeron que era porque no se dejaba poner nada. Y la tenían sedada, muy sedada”, recordó la mujer, en entrevista con LN+.

Fue cuando la sedación disminuyó que Evelyn pudo escribir la nota, según relató su madre. “Ella me decía que le avise a mi sobrina lo que le había pasado. Ahí hice la denuncia. Ella nos pedía ayuda”, dijo Valdéz.

“Ella dijo que en la noche o madrugada había sucedido [la violación]. Uno iba, la veía los 20 minutos que te dejaban estar ahí y después te sacaban afuera. Si yo me quería quedar en el pasillo no me dejaban por protocolo. Yo venía tranquila a mi casa pensando que la cuidaban”, reclamó.

