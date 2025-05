Verdades incómodas, mentiras inoportunas

¿Sirven las conferencias de prensa de los entrenadores, o incluso las declaraciones de los futbolistas? Y si sirven, ¿para qué sirven? A veces, muy de vez en cuando, como una rara excepción, sirven para que entendamos mejor el juego o, al menos, para entender cómo se dio tácticamente un partido y el porqué del resultado. En esa rara pero muy bienvenida excepción ingresa algo de lo dicho por Gallardo en la conferencia de prensa después del River-Boca. Fue una pequeña observación táctica, pero que, como la punta de un iceberg, nos permitió comprender buena parte del dominio de River sobre Boca, y del dominio táctico y de actitud de Gallardo sobre Gago.

Le preguntaron a Gallardo sobre la línea de 5 de Boca, si planteó el partido en función de ese esquema, si lo sorprendió ese cambio de sistema en Gago. Y Gallardo, casi como dando una clase de fútbol, respondió: “A mí me importaba ver dónde se paraban los laterales de ellos. Si estaban muy bajos o altos, es decir, si se paraban bien abajo o más arriba. Cuando vi que no subían, que se quedaban abajo, me di cuenta de que eso nos facilitaba nuestro juego”. Perfecto. Una descripción impecable de lo que fue el partido y de cómo Gago se lo facilitó a River. Obviamente, viniendo de Gallardo, como de costumbre, es una frase cargada de soberbia y, sutilmente, hasta de algo de sorna. Pero no importa, eso es lo de menos. Yo lo tomo como la frase de un director técnico que tiene respeto por el público futbolero, por los que estamos viendo la conferencia de prensa, y se toma el trabajo de explicar honestamente cómo fue el partido.

Diversos rumores (pero hubo tantos rumores sobre la salida de Gago que ya estoy agotado del tema…) señalan que a Gago lo habrían despedido por múltiples factores (con la eliminación paupérrima contra Alianza Lima a la cabeza) entre ellos (supongo que en un lugar secundario, menor) por las declaraciones en la conferencia de prensa después del partido contra River. Ahí vimos a un técnico que, en lugar de explicar el partido, simplemente miente. O lo que sería aún peor, no miente, sino que dice la verdad de lo que él vio, y ahí nos damos cuenta de que vio un partido distinto al que vimos cientos de miles de personas. No lo sé.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Y las declaraciones de los jugadores? ¿Qué decir de la de Rojo diciendo que “no están en deuda con los hinchas”? (al pasar, ¿a cuántos técnicos se llevaron ya puesto Rojo y los suyos en Boca?). Tal vez no se le pueda pedir a un jugador, después del partido, la frialdad de un director técnico, pero Rojo también expresa la verdad de lo que piensa, lo que nos informa de un pensamiento muy limitado. Ahora que me doy cuenta, podría hasta hacerse una historia (¡un libro!) de las declaraciones de los técnicos y jugadores (dejando de lado a Maradona, que llenaría él solo varios volúmenes). Justamente hoy recordaba una frase del Kun Agüero sobre su generación en la selección nacional: “Cuando no estemos más nos van a extrañar”. Pobre Kun, no se imaginó que llegarían Julián Álvarez, Mac Allister, Enzo Fernández y otros para rodear a Messi mejor que antes. Y a que a su generación, la del Kun y Mascherano, no se la extraña nada.