La mirada de los otros

Los argentinos están habituados, ya por largo tiempo, a que la visión que ofrecía el país hacia el exterior distaba de ser reconfortante. Y entre los temas habituales las menciones se dirigían a la inestabilidad, y fundamentalmente a la inflación enquistada en el sistema económico.

No obstante, en las proximidades del cierre del año 2025 ese clima dio un vuelco significativo, y se han dado a conocer una serie de reconocimientos por parte de expresiones periodísticas de indudable prestigio en el orden internacional.

BBVA Research señala que la Argentina podría registrar, por primera vez en dos décadas, tres años consecutivos de crecimiento económico. El producto interno bruto (PIB) del país aumentaría un 4,5% en 2025 y un 3% tanto en 2026 como en 2027, tras un 2024 de ajuste y caída (Infobae, 20-12-25).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este logro podría marcar un posible cambio de ciclo para la economía argentina, que desde 2006 no lograba encadenar tres años seguidos de crecimiento.

The Economist, uno de los más reconocidos medios económicos internacionales, nombra anualmente al país del año, no al más feliz ni al más influyente, sino más bien al país que más ha mejorado, ya sea en lo económico, en lo político o en otro ámbito relevante.

Los dos candidatos finalistas del año fueron Argentina y Siria.

En el caso de la Argentina, el medio señala que su presidente inició a poco de asumir profundas reformas de libre mercado con la esperanza de sacar al país de más de un siglo de estatismo y estancamiento: abolir controles de precios, recortar el gasto, privatizaciones y eliminar subsidios distorsionadores, iniciativas difíciles y dolorosas tal que muchos intentos reformadores anteriores fracasaron. No obstante, los votantes lo respaldaron.

Los resultados, según la publicación, han sido notables: la reducción sideral de la inflación, lo mismo que la tasa de pobreza, el presupuesto nacional encauzado, entre otros.

La publicación, empero, previene que la Argentina aún podría fracasar. “Los peronistas, que la gobernaron mal durante generaciones, esperan su oportunidad para regresar si Milei tropieza. Y el Presidente tiene muchos defectos: es intolerante con las críticas e inexperto en el manejo de la cosa pública…”, aun cuando, “…si sus reformas se sostienen, podrían alterar de forma permanente la trayectoria del país y dar esperanza a los reformadores económicos de todo el mundo” (La Nación. 20-12-25).

Estas circunstancias determinaron que, a pesar de los logros en la economía argentina, se haya optado por nombrar como país del año al restante nominado: la República Siria, en este caso a mérito de sus grandes transformaciones en el orden político y social.

No obstante, el hecho de su nominación ya de por sí resulta un galardón internacional inédito en la historia argentina.

Otro reconocimiento: en la elección anual que realizan los editores del Grupo de Diarios de América, GDA, donde se elige a los personajes del año, el presidente Milei fue el más votado a nivel regional, quien, según se afirma, puso en marcha el ajuste quizá más aplaudido de la historia argentina.

Achicó el Estado, eliminó organismos y redujo la plantilla de empleados públicos; congeló sus ingresos (y los de los funcionarios) y ajustó jubilaciones.

El resultado: de una inflación en el año 2023 del 211%, con una aceleración rumbo a la hiperinflación, en los últimos 12 meses se ubica en el 31%.

Mérito adicional: llegadas las elecciones, La Libertad Avanza, su novel partido, se llevó un importante triunfo. Pasó de dos diputados en 2021 a los 95 con los que ahora es primera minoría.

Es de esperar que los procesos reformadores que motivaron los mencionados e inusuales galardones para la castigada historia argentina puedan consolidarse, para bien de todos.

*Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.