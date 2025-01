Al igual que en la edición del año pasado, el presidente Javier Milei dio un fuerte discurso en la presentación que hizo este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos. En esta oportunidad se mostró un poco más alejado de la agenda económica para enfocarse en la “batalla cultural” contra el wokismo/progresismo, y generó polémica cuando vinculó a las parejas homosexuales con la "pedofilia" al citar un caso judicial de Estados Unidos.

"Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión", señaló el Jefe de Estado antes de hacer referencia al reciente caso de abuso infantil cometido por William y Zachary Zulock, que conmocionó a la opinión pública internacional.

Maximiliano Ferraro cruzó a Javier Milei: "Es inaceptable que use ejemplos aberrantes para descalificar a las parejas homosexuales"

"Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", sentenció el líder libertario categóricamente.

Por ese motivo, la socióloga Sol Prieto, investigadora del CONICET, salió a cruzar al presidente. "Según datos del Ministerio Público Tutelar (MPT), el 80% de los abusos en las infancias son intrafamiliares", indicó a través de una publicación en la red social X. En esa línea, agregó: "Más del 99% de las familias con hijos son heterosexuales".

El dato se desprende un informe elaborado por el MPT que indica que esa cantidad de casos de maltrato y abuso hacia niñas, niños y adolescentes (NNyA) en contextos intrafamiliares o ámbitos de cercanía.

El relevamiento se basó en los expedientes judiciales de menores de edad que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual, que a su vez dio cuenta de que la escuela es un espacio de vital importancia para contar lo que les sucedió.

En 6 de cada 10 de los casos incluidos en el estudio, el delito denunciado fue cometido por una persona con algún vínculo familiar y 4 de cada 10 niños, conviven con la persona denunciada, acorde al documento.

Además, se señala que en el ámbito escolar es donde "en 1 de cada 4 casos las infancias pueden contar por primera vez que sufrieron un abuso".

Sobre el perfil de los agresores, Unicef, en el informe “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes” (2018), comentó: “No existe una manera de saber, a partir del tipo de personalidad o la conducta social, si una persona es o no un agresor sexual de NNyA. Pueden ser personas exitosas, médicos, psicólogos, abogados, docentes, líderes religiosos y juveniles como los guías estudiantiles que realizan viajes de egresados o los entrenadores deportivos. Los agresores sexuales circulan disimulados en el entorno familiar y social. Las estadísticas indican que la mayoría de los abusadores son varones heterosexuales adaptados socialmente”.

El caso de abuso que citó Milei

A fines de diciembre del año pasado, William y Zachary Zulock, una pareja homosexual del estado de Georgia, fueron sentenciados a cien años de prisión por cometer abusos sexuales sistemáticos contra sus dos hijos adoptivos. Habían realizado el procedimiento para adoptarlos a través de una agencia cristiana especializada en menores con necesidades especiales.

Tras una investigación iniciada en 2022, se descubrió que la pareja abusaba sexualmente de los niños y grababa los actos para producir pornografía infantil. Mensajes perturbadores en redes sociales y grabaciones de los hechos denunciados en su domicilio fueron claves en la investigación para que luego ambos hombres se declararan culpables.

Detienen a un hombre por abusar de dos amigas de su hija en una pijamada

Las respuestas a los dichos de Milei en Davos

“No, señor presidente. Usted no puede ni debe hablar así en un foro internacional, ni en su ámbito más personal. Un presidente de todo un país no puede usar ejemplos extremos para descalificar a nadie, en este caso a las parejas homosexuales y a la comunidad LGTBIQ+”, afirmó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica.

“Es inaceptable que el presidente use ejemplos aberrantes y estigmatizantes para descalificar a las parejas homosexuales. No hay evidencia alguna que vincule la orientación sexual con una mayor propensión a cometer abusos; de hecho, los datos muestran lo contrario: la mayoría de los abusos contra menores son perpetrados por hombres heterosexuales y en entornos familiares. Lo invito a revisar los datos del Ministerio Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, que confirman esta realidad”, agregó el diputado en su cuenta de X.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro.

La diputada radical Karina Banfi, por su parte, también se manifestó en redes. “La historia le va a exigir al Presidente de la Nación que se defina. O es un liberal que defiende el derecho de cada uno a sus opciones ideológicas y sexuales, o es un totalitario que amenaza con persecuciones y difama a los que disienten con él. La libertad es una sola y siempre”, sostuvo.

Finalmente, Julia Strada, legisladora de Unión por la Patria, se manifestó en la misma plataforma contra el discurso del libertario. “Milei dijo que la homosexualidad es pedofilia, en Davos. Hace exactamente un año, en ese lugar, negó las brechas salariales de género (lo que es un dato empírico). La refundación del capitalismo occidental necesita a todos calladitos bajo el ejercicio de la supremacía de hombres blancos heterosexuales que someten a los demás. Necesitan retroceder un siglo de cambio cultural. En eso están, frente a nuestros ojos", concluyó.

Guillermo Francos: "El Estado no está para promover ninguna de esas cosas"

Tras el discurso de Milei en Davos, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a decir que cada persona "puede hacer de su vida lo que sienta", pero sostuvo que el Estado no debe "promover" temas como la homosexualidad.

“Hacer campaña promoviendo esto genera confusiones, sobre todo en los más jóvenes. Que cada uno viva la vida de la manera que quiera, otra cosa es la promoción de esas situaciones de manera pública“, sostuvo el funcionario nacional en diálogo con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos.

"Son temas que … a ver, yo no objeto nada, no voy a decir la famosa frase ´Yo tengo un amigo´, no objeto la decisión que cada uno tome en su vida. No creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas“, insistió. Ante una nueva consulta, afirmó: "Han habido montones de campañas, en distintos lugares, como campañas escolares, en la que se le ha permitido a los chicos, en situaciones de este tipo, en fin, yo creo que en eso el Estado no tiene que meterse, sí en el respeto a las decisiones y vida de cada uno”.

“De las puertas de la casa para adentro, cada uno puede hacer lo que le parezca pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar”, cerró.

