Tras reunirse con diputados opositores dialoguistas en Casa Rosada para intentar llegar a un acuerdo que permita eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deslizó la posibilidad de llegar a un acuerdo con uno de los frentes más complejos para su Gobierno: el kirchnerismo, bajo el bloque de Unión por la Patria.

El funcionario indicó que dicha modalidad de votación implica “mucho gasto, poco resultado”, y calculó que cuestan en torno a los 150 millones de dólares. “Uno debería plantearse, habiendo tantas necesidades en la Argentina, ¿es razonable gastar 150 millones de dólares para solucionar un problema a los políticos o a los partidos políticos que no son capaces de resolver por sí las candidaturas?”, se preguntó.

Guillermo Francos durante la reunión con la "oposición dialoguista"

Si bien las PASO es una de las mayores prioridades del Ejecutivo en este momento, no es la única: Francos también pidió tratar Ficha Limpia, la Ley de Reiterancia y los juicios por ausencia en el marco de las extraordinarias. Pero para eso, las sesiones deben destrabarse, generar acuerdos y lograr un acercamiento entre el oficialismo y los frentes opositores, sobre todo los “no dialoguistas”, que son los que más podrían complicar los planes del Ejecutivo.

Sin embargo, las rispideces con el bloque opositor ya se encuentran activas incluso desde antes que generen un supuesto encuentro negociador. Unión por la Patria ya avisó su descontento con Ficha Limpia: “Lo rechazamos de plano”, anunció el diputado nacional Eduardo Toniolli. Dijo que el proyecto solo busca impedir una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre la cual expresó: “No sé si tiene la voluntad de ser candidata, pero tiene que tener ese derecho”.

Eduardo Toniolli

En esta misma línea, Francos planteó que, tras el inicio de las sesiones extraordinarias, es necesario “analizar cómo está cada uno de los bloques para el tratamiento de los temas. Ver si hay acuerdos para tratarlos, en cuáles tenemos y posibilidades de mayoría y en cuáles no. Somos una minoría parlamentaria muy marcada como espacio político, con lo cual necesitamos de acuerdos con los bloques como lo hemos hecho para sacar leyes importantes, particularmente la Ley Bases”, detalló.

En el encuentro que tuvo lugar el martes 21 a las 15 con los jefes del PRO y la UCR, Francos explicó que su cronograma para tratar en comisiones sería de la siguiente manera: primero, las PASO para el 4 o 5 de febrero. ¿Su idea? Debatir en el recinto el jueves 6 de ese mismo mes.

La reunión se llevó a cabo en el Salón de los Escudos, ubicado en las oficinas de la Vicejefatura del Interior. Entre los asistentes estuvieron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Lisandro Catalán, su mano derecha en la cartera política; José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y María Ibarzábal Murphy, encargada de Planeamiento Normativo.

Esta última, quien trabaja bajo las directrices de Santiago Caputo, se destacó en la mesa de trabajo. Sin embargo, el asesor Caputo, a pesar de su influencia estratégica, no participó en el encuentro, dejando a su equipo tomar el protagonismo en esta ocasión.

Las negociaciones continúan. Francos ya confirmó la reunión con senadores para la próxima semana: “Ya he conversado con algunos senadores para ver cómo estamos. Es un periodo muy particular porque hay muchos que están de vacaciones, afuera, otros en sus provincias, con lo cual hay que tratar de organizar, pero la semana que viene comenzaremos a conversar más directamente con los bloques de senadores también”, remarcó.

El kirchnerismo en alerta por la incorporación de "Ficha Limpia" a las sesiones extraordinarias

“Si no hay acuerdo, suspendemos las PASO”

El jefe de Gabinete lo confirmó antes de reunirse en Casa Rosada con diputados libertarios y de la oposición aliada. Fueron declaraciones que el funcionario dio a Radio Mitre, en donde precisó: “Pretenderíamos la eliminación de las PASO, pero si no hay acuerdo para eso y la mayoría propone suspensión, iremos por la suspensión”.

En este sentido, sostuvo que si no logran "la eliminación total" de las PASO quizá lo consigan más adelante: "Veremos cómo se conforman los bloques en el futuro. Seguramente nosotros tendremos un bloque no digo mayoritario, pero con muchos más integrantes, tal vez tengamos más posibilidad de eliminarla más adelante si no lo conseguimos ahora".

El jefe de Gabinete señaló que, además de los contactos con sectores de la oposición considerados “dialoguistas,” también ya se establecieron comunicaciones con referentes del kirchnerismo. "Hoy retomamos con los bloques con los que tuvimos más acercamientos, pero también converso con el bloque Unión por las Patria, con los jefes de bloque en Diputados, Germán Martínez, y en el Senado, José Mayans, para analizar y ver en qué posiciones están cada uno de esos bloques, que tienen una importancia y un peso relativo muy importante en el Congreso".

