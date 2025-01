“Hay que ver si él quiere”, es lo que sugirió Guillermo Francos sobre una posible candidatura de Mauricio Macri como senador, a través de una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO. El jefe de Gabinete aseguró que un acuerdo electoral de cara a los comicios legislativos “es posible”, pero remarcó que es necesario que exista “grandeza” para poder lograrlo.

“Me imagino que podemos llegar a un acuerdo en todo. Cuando uno tiene coincidencia en los objetivos se puede llegar a un acuerdo. Está en la amplitud y la grandeza que tengan los distintos sectores que quieran llegar a este acuerdo. No es sencillo, pero no es imposible si tenemos grandeza y visión conjunta de los problemas de la Argentina”, sostuvo el funcionario durante una entrevista con radio Rivadavia.

Guillermo Francos habló de una alianza entre LLA y el PRO

Sin embargo, aclaró que hay diversas cuestiones a analizar y que aún no hay nada dicho. En esa misma línea, señaló que el papel de Mauricio Macri para lograr ciertos acuerdos “será clave”, sobre todo para conformar una mesa de diálogo: “Hay mucho por debatir con el PRO y el radicalismo. No se trata solo de pactar una alianza electoral, sino de abordar los temas necesarios para consolidar la libertad como eje central del sistema argentino, especialmente en el ámbito económico”.

También resaltó que hay tópicos que “no pueden pasarse por alto”, como las circunstancias particulares, provinciales, locales y nacionales: “Hay muchas cosas para considerar: no es sencillo, pero no es imposible. Sobre todo si tenemos grandeza y visión conjunta de los problemas de la Argentina. Con grandeza me refiero a no mirar sólo intereses propios y partidarios”, indicó.

El guiño de Macri al oficialismo

Sobre la posibilidad de que Macri se postule como senador, Francos indicó que “depende de si él quiere hacerlo o no”. Sin embargo, lo calificó como un muy buen candidato: “Tiene todo el derecho el PRO en CABA de proponer a Macri como candidato. La convocatoria de anticipar las elecciones que hizo el jefe de Gobierno de la Ciudad puede prever esa situación”. De todos modos, aclaró que primero se deberá avanzar “con los temas generales”, para después hablar de candidaturas “cuando sea el momento oportuno”.

También se pronunció sobre la agenda legislativa que, para el espacio que integra Francos, siempre puede resultar un desafío que requiere de pactos con otros espacios, ya que son un bloque minoritario: "Siempre necesitamos buscar acuerdos, y en algunos casos es más complejo que otros”. Sin embargo, negó que haya un acuerdo con el kirchnerismo por el fallido intento de tratar Ficha Limpia a fines del año pasado.

Mauricio Macri le respondió a Javier Milei: "Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo"

Por su parte, Mauricio Macri se acercó al oficialismo a través de un tuit publicado el 9 de enero, en el que se dirigía a Javier Milei. "Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país", sintetizó. "Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas", le prometió.

Por su parte, la diputada nacional del PRO Sabrina Ajmechet aseguró este domingo que no ve "ninguna razón política para no ir juntos" con La Libertad Avanza en las legislativas. "Estoy convencida de que el objetivo común, el cambio que necesita la Argentina, es compartido por ambas fuerzas", sostuvo. La legisladora cercana a Patricia Bullrich indicó: "Hoy la gente nos dice 'tienen que estar juntos'" y reconoció: "Después, entiendo los motivos personales, pero tenemos que estar juntos", insistió.

Los acuerdos condicionados entre el PRO y LLA

Hace sólo 14 días, el 30 de diciembre, Francos había planteado una postura muy distinta respecto al territorio manejado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Luego de que anunciara el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad, Francos se mostró molesto: “El PRO y La Libertad Avanza no irán juntos en CABA. En la cancha se ven los pingos", sostuvo.

Sobre la medida adoptada por el jefe de Gobierno, Francos dijo que ese desdoblamiento le parecía "mal" y expresó: "Yo creo que hay muchos preocupados de que el presidente (Javier Milei) tenga mucha adhesión popular, y que esta se pueda volcar en el resultado electoral y birlar mayorías".

"Pareciera que en la Ciudad de Buenos Aires no vamos a ir juntos. Yo creo que al separar la elección, sin una decisión conjunta, me parece que ellos han hecho la conveniencia política del PRO en la Ciudad. En el caso particular de CABA me da la sensación de que cada uno irá por su lado", había asegurado.

