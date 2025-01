LLA-PRO: sello violeta, sin cogobierno ni apertura de agenda

El sello La Libertad Avanza que recién fue oficializado por la Justicia a nivel nacional este año debe estar en cada cuarto oscuro del país. Por eso, si llega a concretarse un acuerdo electoral con el macrismo, desde el oficialismo advierten que no habrá nombre nuevo para esta posible alianza y se tendrán que sumar a la boleta violeta. La negociación no empezó (y desde la Casa Rosada patean para mayo), pero los liberales advierten que no habrá cambio de nombre para su espacio, que serán “bienvenidos”, pero que la agenda es la que imponen ellos y que no habrá ningún escenario posible de cogobierno.

Desde el Gobierno no tienen apuro. El segundo posteo de Mauricio Macri en el que propone una mesa de negociación dejando cinco nombres como representantes del PRO no movió un milímetro los planes de La Libertad Avanza. Una vez más, el expresidente deberá correr detrás de los tiempos de un oficialismo que no se cansa de repetir que hoy el partido amarillo vale poco.

“Es 9 de enero, éste no es el momento de abrir una discusión electoral”, frenan de manera tajante desde el entorno más íntimo del Presidente las intenciones de Macri. Aunque fue el propio jefe de Estado quien en público invitó al ahora jefe del PRO a hacer una alianza para vencer al kirchnerismo, en el Gobierno aclaran su intención: “Dijo lo mismo que dice siempre. Javier cree que debe haber un reordenamiento ideológico del sistema político y que tenemos que ser mucho más que los que estemos de un lado”. Pero advierte que eso está muy lejos de sentarse con el PRO de igual a igual y que mucho más lejos está la posibilidad de que un posible acuerdo se transforme en un cogobierno.

Son mucho más duros y aseguran que no hay ninguna posibilidad de abrir una negociación en la que este sector traiga su propia agenda. “Lo único que hay para discutir son candidaturas porque la agenda es la nuestra”. Y uno de los hombres cercanos al Presidente remata: “Tienen que acompañar y punto”.

También se mostraron sorprendidos con los nombres propuestos por Macri. El primero fue Cristian Ritondo. Y la ironía se sintió enseguida: “¿Por el lado de quién?”. El diputado amarillo comenzó siendo un interlocutor entre el bloque del PRO y la Casa Rosada, pero hoy ya tiene demasiada afinidad con los libertarios. En cambio, lanzan: “Con Hernán Lacunza no tenemos nada de qué hablar”.

“Estaremos encantados de recibirlos”, repiten en Casa Rosada. Insisten en dejar en claro que este sector puede “sumarse” al espacio más que avanzar en una nueva alianza. Creen que Macri está apurado en cerrar un acuerdo porque “en octubre están en peores condiciones”. El Gobierno, en cambio, está envalentonado. Mira encuestas y está convencido de que los números positivos lo acompañarán en plena discusión electoral.

Por eso, no tiene apuro. “Esa mesa” que planteó Macri “va a existir cuando llegue el momento de discutir lo electoral”. No será antes de mayo.

En ese caso, ya saben quiénes serán los que se sienten en esa mesa como en cualquier otra que el oficialismo tenga con distintos sectores. El primer nombre es el de la dueña de la lapicera libertaria, Karina Milei. También posicionan allí a Guillermo Francos y aparecen los dos Menem: Eduardo (Lule) y Martín.

“Hizo una de más”, sintetizan en la Casa Rosada sobre el posteo de Macri en el que convoca a la discusión con nombres y apellidos. Y sobre la posibilidad de que el propio expresidente también tienen algo para advertir. “En caso de que vayamos a una alianza y tengamos que opinar si debe ser candidato, creemos que no. Cualquiera es mejor candidato que un dirigente que tiene el 75% de imagen negativa”. Por ahora, el acuerdo está lejos.

“Estamos lejos del acto electoral”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos fue el primer funcionario en referirse a un futuro acuerdo electoral con el PRO luego de las declaraciones del presidente Javier Milei y de Mauricio Macri y señaló: “No hablamos de comisiones porque el Gobierno entiende que todavía estamos lejos del acto electoral como para armar comisiones”.

El funcionario descartó así la posibilidad de conformar de manera inmediata una mesa de negociación con el PRO para discutir candidaturas para estas legislativas. Aunque subrayó que “el Presidente ha dicho que su intención es llegar a un acuerdo con todos los que pongan la libertad como eje central de su propuesta”.

En ese sentido, Francos puntualizó: “primero apoyemos las leyes que tenemos por delante y después hablemos de elecciones. Tratemos de buscar los consensos para llevar los proyectos adelante. En eso estamos trabajando”. En lo inmediato, el Gobierno está próximo a convocar a sesiones extraordinarias para discutir la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.