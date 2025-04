Sin foto: un viaje fugaz de Milei, promesas incumplidas y las miradas al canciller

Javier Milei viajó con total urgencia a Estados Unidos en busca de una foto con Donald Trump. Una imagen para destrabar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sellar un nuevo pacto arancelario para la exportación de productos argentinos. Pero nada de lo esperado se cumplió y las miradas dentro del Gobierno se concentraron en Gerardo Werthein, el canciller, con escándalo incluido.

A lo largo de la semana, el ministro de Relaciones Exteriores, desde el país norteamericano, se dedicó a dar buenas noticias en relación con la nueva travesía del Presidente, que se dio mientras el Senado le aplicó un revés inapelable, al rechazar de forma categórica los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, los jueces propuestos por el oficialismo para la Corte Suprema. Y en momentos de plena largada de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Un tema sensible para el ecosistema libertario que todavía ajusta armado y estrategia con Manuel Adorni a la cabeza de la nómina para legisladores.

Específicamente, Werthein habló en todo momento de un encuentro con el líder de la Casa Blanca en su residencia y hasta se animó a decir que Milei iba a compartir escenario con el mandatario para recibir el premio que finalmente tuvo en sus manos, el Lion of Liberty Award, de parte de la organización We Fund the Blue, en una gala.

Por otro parte, expresó a viva voz la chance de avanzar hacia un acuerdo comercial preferencial con Estados Unidos en la misma semana que Trump libró una guerra comercial a escala mundial al anunciar un aumento para productos importados. Periodistas afines al economista se hicieron eco de la versión y, además de confirmar un encuentro con el representante republicano en la cena, hablaron de la supresión de aranceles.

Sin embargo, ningún escenario se convirtió en realidad y, fiel a su estilo, en la Casa Rosada buscaron culpables por el fracaso, y el canciller obtuvo todos los boletos. Porque en su ronda de encuentros con funcionarios de la administración Trump (como el secretario de Estado, Marco Rubio) no consiguió un pacto comercial diferente al resto de los países de la región, de hecho quedó con el 10% de países gobernados por dirigentes de signo político diametralmente opuestos al de Milei (casos de Brasil, Chile y Colombia).

Habló de un mano a mano del jefe de Estado argentino con el republicano y en ningún momento hubo posibilidad de concretar ni una sola imagen. El día posterior, en Balcarce 50, solo se limitaron a señalar que fue exclusivamente por “una cuestión de agenda” y un desperfecto del helicóptero de Trump que no permitió que llegue a tiempo a la gala.

Incluso, trascendió que Nayib Bukele, máxima autoridad de El Salvador, inaugurará la agenda de visitas internacionales del estadounidense el próximo 14 de abril. Un verdadero golpe para el líder libertario, que siempre habló de las ventajas que tenía para la Argentina su relación con Trump. Un vínculo que todavía no dio frutos.

Es más: el enojo con el canciller llega a tal punto que hay voces en La Libertad Avanza que mencionan que su simpatía por el Partido Demócrata le juega “en contra” en EE.UU. El dato de que fue donante de la Fundación Clinton es otro factor adverso para el hombre que reemplazó a Diana Mondino y que promete pelear por su silla.

Para que su permanencia quede asegurada, deberá mostrar que puede concretar el cónclave Milei-Trump y que el Presidente pueda anunciar en breve un acuerdo comercial favorable. Aunque también el funcionario jugará otras cartas: los vínculos que tiene en Estados Unidos y la relación “intacta”, tal como señala ante los suyos, con Milei. Todo un escenario que sirvió para que Cristina Kirchner le advirtiera al economista: “Te vas a poner el país de sombrero”.