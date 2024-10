"No nos vamos a dejer correr": Sabrina Ajmechet respondió el "escrache" por su voto a favor del veto

La controversia en torno al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario desató tensiones varias. La diputada del PRO, Sabrina Ajmechet, se convirtió en el blanco de escraches por su apoyo al veto. Y salió a responder a través de su cuenta de la red social X.

Twit de Sabrina Ajmechet en defensa del veto a la ley de financiamiento universitario

“No nos vamos a dejar correr. No votamos en contra de la educación pública”, afirmó. En su defensa, la diputada enfatizó que el grupo de legisladores mantuvo un diálogo con el gobierno durante meses. “Desde el bloque de diputados del PRO conversamos meses con el gobierno sobre la situación universitaria. Logramos que los sueldos docentes y no docentes universitarios, que eran los más relegados de las paritarias estatales, tuvieran un aumento retroactivo del 6.8% y una cláusula gatillo para asegurar un piso en el caso de los salarios más bajos”, explicó.

Los escraches originados la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que incluyeron pancartas y flyers en redes sociales, reflejaron el descontento generalizado con la postura de la diputada. A pesar de la presión, Ajmechet se mostró firme en su defensa de la decisión del gobierno.

“En la primera votación yo me abstuve: creía que el gobierno tenía que arreglar el conflicto universitario. Así lo hizo. Por eso apoyé el veto con convicción: porque las paritarias no se solucionan en el Congreso”, argumentó para justificar su voto a favor del veto.

Los estudiantes y docentes que participaron de la protesta argumentaron que sus acciones no se debieron sólo a la falta de financiamiento, sino también a un sentimiento de traición hacia la educación pública. “Las paritarias no se solucionan en el Congreso”, continuó Ajmechet. “Los que nos corrieron diciendo que nosotros estamos en contra de la educación sólo tienen el objetivo de desestabilizar el gobierno”.

Ajmechet y el impacto del veto en la macroeconomía argentina

La diputada hizo un llamado a la racionalidad, y afirmó que “después del respaldo del veto presidencial, el país mostró índices macroeconómicos alentadores, en el nivel de riesgo país, en la baja del dólar y en el valor de las acciones argentinas”. Sin embargo, muchos en la comunidad universitaria sostienen que la salud de la economía no debería ser a expensas de la educación o de los jubilados.

En su extenso posteo, Ajmechet fue crítica con la política del pasado: “La política está acostumbrada hace mucho a que cada uno defienda su quintita. ¿A qué nos llevó eso? A que todos seamos más pobres”. Ajmechet utilizó también una analogía sobre la gestión económica, mencionó a Hernán Lacunza y su advertencia sobre el peligro de aumentar a jubilados y universitarios. “El gobierno de Javier Milei terminó con este círculo vicioso que su única consecuencia es que toda la Argentina se empobreció, salvo los que cuidaban quintitas”, agregó, e intentó presentar su postura como un cambio necesario para el país.

Críticas a la oposición: “Son unos fascistas”

En respuesta a las críticas que enfrenta, Ajmechet afirmó: “Estamos pensando en la Argentina, en todos, no en privilegiar a un sector determinado. Y tengo confianza en que en este cambio vamos a ganar todos”. Sin embargo, sus palabras generaron escepticismo en algunos sectores, que creen que los recortes en la educación afectarán a las generaciones futuras.

“Los sueldos universitarios bajaron con Alberto Fernández y nadie marchó ni nadie quiso hacer una paritaria por ley”, declaró Ajmechet, y sugirió que la falta de acción de sus opositores formaba parte de un patrón de uso político de las causas justas. “Además, son unos fascistas. En contra de los escraches siempre, cuando se los hacen a otros y cuando me lo hacen a mí”, concluyó Ajmechet.

El apoyo de Patricia Bullrich a Sabrina Ajmechet

Twit de Patricia Bullrich en defensa de Sabrina Ajmechet

Quien salió en defensa de la diputada Ajmechet fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria también utilizó el campo de batalla virtual y publicó en su cuenta personal de la red social X: “Los métodos fascistas del escrache son la máxima debilidad que pueden tener quienes hace años se roban el país”.

Y agregó en defensa de Ajmechet: “¡Fuerza! Estamos con vos y te vamos a cuidar”.

