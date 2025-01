Mauricio Macri le respondió a Javier Milei: "Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo"

Mauricio Macri aceptó la invitación de Javier Milei para formar una alianza de cara a las legislativas de octubre, a través de un posteo en su cuenta de X. "Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia".

La jugada, que reconfigura las fuerzas del espectro opositor, marca un cambio en la relación entre los dos referentes de la política argentina, con un objetivo claro: reunir fuerzas para enfrentar al kirchnerismo y sus aliados en un escenario electoral que promete ser más disputado que nunca.

Este miércoles, Javier Milei había invitado, en una entrevista con Luis Majul para El Observador, a Mauricio Macri a unir al PRO con La Libertad Avanza "para arrasar con el kirchnerismo" en las elecciones legislativas de octubre. La declaración del Presidente se dio en medio de la tensión entre ambos espacios, tras el desdoblamiento de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires que descolocó a la Casa Rosada y algunos cruces verbales entre ambos políticos.

“Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quién vos dispongas, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita”, completó por su parte el líder del PRO en un gesto que parece destrabar la tensión entre ambos espacios. En esa línea completó que “nuestras convicciones y coherencia la planteamos tanto en el balotaje del 2023 como en el acompañamiento legislativo a lo largo de todo el 2024”. “Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones”, cerró su mensaje.

En otro posteo, el expresidente Macri también se animó a nombrar a sus referentes para oportunamente ocupar puestos en las listas o bien cargos en el Gobierno. Oficialmente, su propuesta de equipo de trabajo destaca a figuras clave dentro del PRO como Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez. En el mensaje publicado en sus redes sociales, Macri expresó: "Nuestra propuesta de equipo de trabajo está conformada por las siguientes personas: Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez". Este grupo de nombres, según Macri, tiene como objetivo continuar con el proyecto político que encabezó durante su mandato y dar respuestas a los desafíos del país.

El expresidente destacó que el equipo tiene como objetivo no sólo defender los logros alcanzados en su gestión, sino también avanzar en lo que considera una "agenda profunda de cambios y transformaciones". "Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita", aseguró Macri, y dejó claro que su propuesta es más que una simple defensa del pasado.

Según trascendió, Macri había ordenado, a la vez, avanzar en un armado electoral propio incluso en las provincias donde buscará replicar, bajo otro nombre y formato, la coalición de Juntos por el Cambio junto a la UCR y a sectores del peronismo disidente. Un esquema que fractura al electorado del oficialismo y expone incluso a la Casa Rosada a derrotas electorales en la estratégica provincia de Buenos Aires y en las provincias, donde LLA irá por primera vez a las urnas sin Javier Milei en la boleta.

En ese contexto de fractura expuesta entre LLA y el PRO, Macri incluso reflotó una posible candidatura a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires donde podría enfrentarse a Karina Milei o a Manuel Adorni.

Macri incluso se quejó públicamente del destrato de la Casa Rosada luego de que el PRO le votara en el Congreso desde la ley bases hasta los vetos al financiamiento educativo y a la movilidad jubilatoria. Incluso, y ante su mesa chica, el ex presidente atribuye la actual estabilidad macroeconómica a la sostenibilidad política que su partido le otorgó a las fuerzas del cielo en el Congreso.

Justo cuando la mesa directiva del PRO se preparaba para celebrar su primer encuentro del año para comenzar a delinear el armado electoral en las provincias, por ahora sin La Libertad Avanza, Milei salió al rescate del deteriorado vínculo político con Macri. “Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri, estoy abierto a sus propuestas”, aseguró el Presidente frente a Majul.

“Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, agregó Milei en la entrevista con El Observador, para meterle presión al PRO de Macri.

