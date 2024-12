Silencio absoluto en el PRO ante la filtración de departamentos no declarados de la esposa de Ritondo en Miami

Una investigación periodística reveló un entramado de sociedades en Miami que terminaba con unos 5 departamentos de la esposa del diputado y jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, valuados por un total cercano a 2,6 millones de dólares. El escándalo que reveló Emilia Delfino en ElDiarioAr ya sumó una denuncia judicial y cayó en un muy mal momento para el espacio aliado al gobierno de Milei.

Es que a tan sólo dos semanas de que se terminaran las sesiones ordinarias en el Congreso hubo una fuerte desilusión para el PRO, que no pudo tratar el proyecto de Ficha Limpia y se enteró en el mismo momento que los diputados libertarios decidieron no sentarse a dar quórum a la iniciativa de sus socios políticos. Vale aclarar que ese proyecto buscaba precisamente ponerle un freno al ejercicio de los políticos que tuvieran una condena en dos instancias. Esa vara le explotó a los legisladores que vieron al senador Kueider intentar ingresar a la madrugada a Paraguay con 211 mil dólares sin declarar y aún no deciden si sancionar, expulsar o simplemente omitir el caso.

En todo ese contexto donde se habla de lo moral y de los antecedentes judiciales de los funcionarios es que ahora el PRO tuvo que blindar todo el partido sobre el caso de Ritondo y su esposa Romina Aldana Diago, que ya investigan el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano en Comodoro Py.

Denuncian que la esposa de Cristian Ritondo estaría vinculada a empresas offshore y propiedades millonarias en Miami

"No hay información del tema aún", dijeron a este medio desde el entorno del jefe del bloque. Y todos los diputados del espacio esquivaron las consultas de PERFIL, como el caso de María Eugenia Vidal, de estrecho vínculo con Ritondo, que aclaró "no voy a hablar, gracias". Lo cierto es que dentro del partido hay quienes dicen apoyar al legislador y minimizan el episodio, y quienes están expectantes de que en algún momento se rompa el silencio y salga a aclararse el tema.

Solo en una breve aclaración en Clarín el lunes, Ritondo aseguró que la información publicada estaba "mezclada" y que las sociedades en cuestión fueron conformadas hace más de 10 años.

No obstante, el próximo viernes por la mañana habrá una prueba de fuego: encuentro de fin de año del PRO y de la Fundación Pensar, a cargo de Vidal y Macri. La idea es presentar un programa de formación en liderazgo para dirigentes sub 40, aunque no contaban con que este escándalo estallaría ahora. O sí, porque según ElDiarioAr, Ritondo tuvo 10 días para responder sobre el caso y eligió no hacerlo.

La denuncia contra la esposa de Cristian Ritondo llegó a Tribunales

El único que salió a hablar sutilmente en on fue el senador Luis Juez, quien aseguró que internamente se viene hablando del tema, y dio a entender que si se pide por Ficha Limpia, estos casos como el de Kueider no debieran tener excepciones. Se deberá definir si con Ritondo sí.

El jefe del bloque viene de ser reconocido por el premio de El Parlamentario como el mejor diputado del año, justo antes de que se conociera la causa. Por el momento, Macri buscó blindar su partido y silenciar el episodio en los medios.

