A una semana desde que el Gobierno anunciara que llamaría a sesiones extraordinarias, sectores de la oposición advierten que el oficialismo no las convoca por temor a que los casos de Edgardo Kueider y Cristian Ritondo escalen y afecten los números en el Congreso. Para el jueves está pautada la sesión especial por la destitución del senador entrerriano.

Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 4 de diciembre había sostenido que “se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre”, el llamado formal no sucedió. En el mensaje además había indicado que “el temario de las mismas será el siguiente: reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia, viajes del presidente y reforma de los fueros de la política”. El mismo día del anuncio, a la madrugada, Kueider fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

El "factor Kueider" generó ondas expansivas que impactaron con alarma en la Casa Rosada: sl senador, que sigue detenido en Paraguay y presentó un pedido de licencia en su cargo, fue un aliado clave del oficialismo para lograr la sanción de la ley Bases y hasta fue propuesto por Victoria Villarruel para presidir la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Rápido de reflejos, el peronismo inició una campaña para asociar a Kueider con el Gobierno y pidió la convocatoria a una sesión especial para el jueves a las 11 con el objetivo de destituirlo o al menos suspenderlo.

La rosca en el Congreso por la dilación en la actividad de diciembre

"Lo de Kueider es más difícil de entender para gente común, pero si abren los recintos va a aparecer gente con habilidad de explicar fácil lo difícil", sugirió un diputado de Encuentro Federal a la agencia Noticias Argentinas. Según el legislador, el oficialismo no convoca a las sesiones extraordinarias por esa razón y porque "no tiene los votos para temas como reforma política y electoral, y la privatización de Aerolíneas Argentinas". "Y si hacen una sesión de temas menores para que no digan que arrugaron, se arriesgan a no juntar quórum", sumó.

“Desde el vamos incumplieron con la palabra porque dijeron que iban a convocar desde el 5 de diciembre. Ya estamos a día 10 y ni noticias. Deberían haber sido más cautelosos" dijeron desde el PRO a NA. Al escándalo por corrupción de Kueider, este fin de semana se sumó un informe elaborado por la periodista Emilia Delfino y la a Unidad de Investigación de DiarioAr, que denuncia un entramado de propiedades off shore en Estados Unidos vinculadas a la esposa y al titular del bloque PRO, Cristian Ritondo.

La denuncia contra la esposa de Cristian Ritondo llegó a Tribunales

Por su parte, la UCR también tiene pocas esperanzas en que el Gobierno convoque a las extraordinarias. Así lo expresó el diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carabajal. "No va a pasar nada. Queda una semana de actividad real y posible. Lo dijimos: sin Presupuesto no hay extraordinarias", dijo en declaraciones televisivas. El bloque de Rodrigo De Loredo se pronunció en el mismo sentido ante NA y fuentes sostuvieron que "el tren ya pasó".

Sin muchas perspectivas para las sesiones extraordinarias, sí hay más expectativas para la sesión especial convocada por Unión por la Patria para que el Senado defina la situación de Kueider. Si bien el peronismo pidió la expulsión del senador, al oficialismo no le convence porque en su lugar asumiría la legisladora cristinista Stefanía Cora. El Gobierno había logrado una buena alianza con Kueider, quien votó la ley Bases y fue designado frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a pesar de haber sido elegido por la boleta del Frente de Todos.

Al oficialismo no le convence la expulsión de Kueider porque en su lugar asumiría la legisladora cristinista Stefanía Cora

En ese sentido, la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, mostró su apoyo a la sesión especial. “Es un dolor enorme saber que un senador de la Nación ha sido encontrado infraganti con un dinero que no puede declarar en un país vecino, al que aparentemente había cruzado muchas oportunidades. La verdad es que eso no se puede justificar y yo creo que el Senado se tiene que reunir para tratar esta situación”, dijo Silva en declaraciones formuladas a radio Zónica.

Asimismo, Luis Juez confirmó que irán por la suspensión hasta el 1 de marzo, a la espera de que avance la causa en Paraguay. Según informó la periodista Melisa Jofré, el senador manifestó a la prensa acreditada en Congreso: “A partir de la decisión del bloque que integro, el jueves va a haber una sesión y vamos a tratar de llegar a esa sesión planteando la posibilidad de suspenderlo hasta el 1 de marzo”.

Según distintas fuentes opositoras, existe alguna probabilidad de que el oficialismo busque reflotar las extraordinarias, pero para la segunda quincena de febrero.

