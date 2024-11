La dupla Ritondo-Caputo, los pedidos de Macri y un informe sobre Milei y CFK

Lo que fue inicialmente una reunión semanal de coordinación parlamentaria los lunes a media mañana en Casa Rosada se fue transformando, con el correr de las semanas, en un asiduo vínculo que combina charlas personales, chats de Whatsapp y hasta la adicción al cigarrillo.

Santiago Caputo, el asesor presidencial, y Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO en Diputados y uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri, fueron forjando una relación de menor a mayor. Ritondo fue la persona elegida por el expresidente para hacer de nexo con el hombre más influyente del Gobierno nacional.

En privado, el jefe del bloque del PRO elogia el pragmatismo de Caputo. Aunque, como la metáfora ya extendida entre LLA y el partido amarillo, el noviazgo apenas amanece.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De ese vínculo clave también emanaron definiciones y cuestiones concretas, operativas. Hablaron del desembarco de la nueva secretaria de Energía, María Tettamanti, el vicecanciller Eduardo Bustamante, dos pedidos macristas. También del Presupuesto y de otras iniciativas.

El asesor presidencial habla de manera clara y llana con Ritondo. Los pedidos ahora continuarán: más leyes del PRO, insistirán con Hidrovía (donde en el oficialismo se resisten a la llegada de macristas) y, con el consenso de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (enemiga acérrima de Caputo), funcionarios para el área de Trabajo que controla Julio Cordero.

Por su lado, Macri continúa más activo que nunca. El miércoles pasado fue, por primera vez, al anexo de la Cámara de Diputados (edificio que no visitaba desde 2007) donde el bloque del PRO tiene una sala especial para sus reuniones. Llegó puntualmente a las 18 y saludó a todos. Rápidamente se sacó la foto oficial rodeado de Ritondo, la secretaria parlamentaria Silvana Giudici, y María Eugenia Vidal.

Cristian Ritondo junto a Javier Milei.

La exgobernadora sigue recorriendo el país con la franquicia de la Fundación Pensar, el think tank macrista que cobró nueva fuerza. La última movida fue en Rosario donde estuvo con la vicegobernadora amarilla, Gisela Scaglia. A Vidal la suele acompañar Francisco Quintana, extitular de la Legislatura de la Ciudad y del Consejo de la Magistratura de CABA.

Con todo, en el encuentro parlamentario se pusieron las condiciones para aprobar el Presupuesto 2025: que se cumplan las demandas de gobernadores e intendentes. Por caso, se van a incluir fondos para obras en Mar del Plata y en Junín. Allí gobiernan Guillermo Montenegro y Pablo Petrecca, del PRO obviamente. Ritondo ya tiene el “OK”.

En el caso de los gobernadores, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ya le había anticipado a varios diputados y al mismo expresidente cinco ejes de reclamos, basados en deudas millonarias tanto por cajas de jubilaciones provinciales pasando por rutas y obras generales, más compensaciones por el Consenso Fiscal y la coparticipación secundaria. Todo esto es lo que Ritondo sigue de cerca para que se adjunte de manera formal al Presupuesto.

Macri escuchó también en esa reunión y tomó nota de los que no estuvieron. Diego Santilli, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet llegaron pasadas las 18, por eso no estuvieron en la imagen que se difundió. Pero el bullrichista Damián Arabia y el larretista Álvaro González eligieron no participar. El primero dudó pero, dado que es vicepresidente segundo del PRO y jamás fue convocado por la mesa ejecutiva, sintió que era un sinsentido participar. Por su lado, González aprovechó, apenas minutos antes, para postear en sus redes un abrazo sentido con Horacio Rodríguez Larreta, quien cumplía años ese día.

El PRO impone condiciones al Presupuesto y busca una salida para reglamentar los DNU

La sorpresa la dio la siempre movediza Silvia Lospennato: se fue hace casi dos semanas a China. “Si no, la hubieras visto en la foto delante de todo y al lado de Mauricio”, se burlan en el bloque. Lospennato marea a todos con sus movimientos: hay que seguirla semana a semana para saber a quién responde o qué posición va a tomar. Incluso en privado y luego en sus estruendosos discursos de defensa del oficialismo.

Mientras tanto, un informe que comenzó a llegar a los despachos oficiales da cuenta de un crecimiento del kirchnerismo en los niveles de aceptación con un Milei “estable”.

Se trata de un informe de la consultora Fixer, al que tuvo acceso PERFIL, donde se muestra que la imagen negativa del jefe de Estado subió dos puntos (alcanzando los 55%) mientras que la positiva se mantuvo en 41% por segundo mes consecutivo. Quien cae fuerte es Victoria Villarruel: seis puntos su imagen positiva y tres puntos aumenta la negativa.

Eso sí: la encuesta de Fixer muestra datos alentadores en cuanto a las expectativas a futuro. Plantea que siete de cada diez cree que la inflación bajará el próximo mes.

Pero el dato más saliente de octubre es que la imagen de Cristina Kirchner y la de Axel Kicillof crecieron. En el caso del gobernador bonaerense con 46 de positiva y 49 de negativa. “El escenario electoral está totalmente polarizado entre LLA y el PJ unido. LLA mantiene una leve ventaja en el escenario sin acuerdo, y mejora 8 puntos si irían unificados LLA, PRO y un sector del radicalismo”, concluye el informe.