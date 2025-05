Paula Oliveto: “Es una campaña porteña donde se usan fondos de los gobiernos”

—¿Por qué considera que hay tanta desigualdad entre los candidatos?

—Es una campaña donde se usan fondos de gobiernos y partidos importantes. Hay mucha fragmentación y al mismo tiempo hay jugadores que llevan adelante campañas que no entendés como se financian.

—¿Por ejemplo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Lo que me parece escandaloso es el uso de recursos públicos para la campaña. Por ejemplo: en la autopista hay un cartel de Silvia Lospennato y al lado otro del gobierno porteño. Ponés YouTube y aparece el GCBA con la candidata. La confusión entre los gobiernos y los partidos está mal, lo haga quien lo haga. A eso se suma el silencio de los jueces que están permitiendo esto. Lo único que quiero es que no se hagan los ofendidos cuando Axel Kicillof haga lo mismo. Ante todo uno tiene que tener coherencia.

—¿Con la Casa Rosada pasa igual?

—Es lo mismo que tener un vocero del gobierno que todos los días hace campaña con su voz, como si fuera una cadena nacional y además es el titular de los medios públicos. Pero esto en una campaña tan local no es menor que esté toda la Ciudad con obras que ni siquiera se iniciaron o que no tienen presupuesto. Es un abuso de la publicidad oficial y soy la única que lo esta denunciando. La Justicia no hizo nada. Hay muchos que quieren que la voz de la CC se apague. No lo van a lograr.

—Tras su paso por la UCR, ¿cómo es competir con sus antiguos correligionarios?

—El radicalismo es un partido del que vengo y que amo. Rescato las ideas y los valores de la UCR, pero creo que la candidata tiene que despojarse de todo, porque muchos de la conducción radical tienen demasiados compromisos con el poder que la pueden condicionar. Ojalá sea libre, porque lleva el peso de ser la candidata de Lousteau.

—¿Por qué lo considera un peso?

—Porque creo que Martín Lousteau es una figura muy fuerte y que en este último tiempo es el presidente de la UCR, pero yo no sé quién es Lousteau, me confunde, no sé cuales son sus ideas. No sé quién es, no sé cuáles son sus ideas. Es el presidente de la UCR y es el radicalismo que hoy en el Congreso tiene posiciones totalmente distintas, que no tiene conducción.

—¿Cómo caracteriza la disputa entre Jorge Macri y Larreta?

—Hay que aceptar que el PRO se rompió en tres partes. Una parte se fue con Bullrich, otra con Larreta, y otra parte con la familia Macri. Veo que la gestión del PRO hoy no está siendo tan valorada por los porteños. Tienen años de desgaste de gestión y buscaron a Lospennato, que viene de provincia de Buenos Aires. Lospennato tiene dos años más de mandato como diputada nacional y está incumpliendo el contrato electoral con los votantes bonaerenses. Me llama la atención porque Silvia fue una persona muy prolija y que acepte eso me llama la atención.

—¿Cree que el peronismo tiene una ventaja mayor en esta contienda?

—El peronismo no tiene ningún posicionamiento. Va a renovar sus bancas, el problema es la dispersión de los que estábamos juntos y esto es responsabilidad de los que tendrían que haber convocado y conducido, que son los Macri. Ojalá que el PRO continúe, tiene buena gente. Pero no son firmes en sus valores.