La respuesta oficial: cuánto gana Santiago Caputo y cuál es su rol en el Gobierno

Por primera vez el Gobierno, dio a conocer en forma oficial el rol que cumple Santiago Caputo el asesor estrella de Javier Milei y que forma parte del "Triángulo de hierro", junto con Karina Milei.

Y aunque la respuesta dada a conocer por la jefatura de Gabinete en el extenso informe que Guillermo Francos brindó ante los diputados, salda algunas cuestiones, no profundiza y deja algunas grietas abiertas.

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación informó que "Santiago Caputo se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaria General, en el marco del Decreto N° 1109/17, en la categoría de CONSULTOR II, con una remuneración equivalente a 3750 URS".

PERFIL había presentó un pedido de acceso a la información pública para tener precisiones sobre sus funciones. En la solicitud se enumeró una serie de preguntas, de las cuales el Gobierno solo contestó una: cuánto cobra Caputo. Según la información oficial, el asesor percibe, 3750 Unidades Retributivas de Servicios (URS), que equivalen a poco más de $2 millones. Acerca de las tareas que desarrolla y con quiénes trabaja, no hubo respuesta.

Cuánto cobra Santiago Caputo por ser asesor de Javier Milei: los detalles que el Gobierno no informa sobre su rol

Pero esta vez y ante las consultas de los legisladores, el Gobierno no tuvo más alternativa que responder. De acuerdo a lo que dice el informe las actividades de Santiago Caputo consisten en "liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados; armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo".

Después agrega que debe "diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento".

Ante la pregunta de los legisladores de si "se ha verificado si el Sr. Santiago Luis Caputo presenta algún conflicto de interés real o potencial, e incompatibilidad respecto a las reales funciones y actividades que ejerce o "si asiste a las reuniones de Gabinete", el Gobierno no dio ninguna respuesta.

El 26 de enero, una resolución de la secretaría general de la Presidencia, que lleva la firma de Karina Milei, oficializó la designación del Consultor como un monotributista que presta servicios profesionales bajo el régimen del decreto 1109/17. Debido a esta contratación, Caputo no está obligado a presentar declaración jurada y también podría sostener otros trabajos.

El sueldo y la influencia de Santiago Caputo

El equivalente en pesos de cada Unidad Retributiva de Servicios fue de $426,79 en junio de 2024; de $499,34 en julio; de $584,23 en agosto; y será de $683,55 en septiembre. Este mes Caputo facturó $2.563.312,50.

Oficialmente, Caputo trabaja en la estrategia de comunicación del Gobierno y algunos le adjudican manejar el ejército de trolls libertarios que defiende al gobierno en las redes sociales. Pero también fue el que puso a Sergio Darío Neiffert, al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un técnico mecánico y exfuncionario de Malvinas Argentinas; a Sebastián Amerio como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y Guillermo Carat - su socio en la consultora política Move Gruop-, en YPF.

En una entrevista que concediera a LN +, el presidente Javier Milei se refirió a asesor como un amigo, como una persona “mucho más inteligente que la media” y afirmó que cree que quienes lo cuestionan lo hacen para “pegarle” a él, pero no se atreven a hacerlo de manera directa. Buscan, dijo el Presidente, construir la imagen de un “monje negro”, a cargo de la gestión. “Es mi asesor. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les molesta? No es un gobierno tradicional, a todos los gobiernos les gusta gastar, les gusta robar y, en este gobierno, al que roba le cortamos la mano”.

El candidato a la Corte Suprema de Justiticia, Manuel García-Mansilla

Pero la influencia del hombre de "triángulo de hierro" llega hasta lugares muy reservados, tal como lo señalara el candidato a la Corte Suprema de Justiticia, Manuel García-Mansilla. “El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al Presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida, ni por teléfono con él y la persona que me ofreció el cargo fue Caputo, a quien no conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces", dijo el académico en la audiencia pública donde defendió su postulación.