Cristian Ritondo: "Que acompañemos no nos hace gobierno ni cogobierno"

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, manifestó que Mauricio Macri debería haber sido el candidato de las últimas elecciones: "Mauricio tenía una experiencia de cuatro años. El hacer produce errores que uno va corrigiendo", sostuvo. Además, se refirió a "la pérdida de representación" que tuvo el PRO con los resultados de la elección presidencial y señaló la importancia de hacer una autocrítica interna. "Nosotros tenemos que volver a ser el partido del cambio, de la transformación y de la capacidad de gestión", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cristian Ritondo es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO. Fue vicepresidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el 2011, legislador porteño en el 2007 y ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en el 2015. Previamente, fue funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde.

Ayer, sostuviste textualmente que “si Patricia Bullrich cree que el PRO ya fue, que vaya y se afilie a La Libertad Avanza”. ¿Las diferencias con Patricia Bullrich tienen que ver con la edad? Es decir, ¿Patricia Bullrich a sus 67 años ya no se ve candidata triunfante en un futuro y sólo tiene presente?

No, yo no lo evalúo de esa forma. Patricia tiene una fortaleza muy importante, yo creo que es un error criticar al PRO, sobre todo cuando quedó demostrado que un PRO fuerte y unido en el Congreso es lo que le da fortaleza a los cambios del país.

Yo soy de los que cree que el PRO es un partido con una historia reciente porque, en la historia de un país que estuvo 22 años sin nada, ha construido una forma de gestionar, de ver la realidad y de conectarnos al mundo, que yo defiendo absolutamente.

En el 2002 decidimos esa construcción, primero en la Ciudad de Buenos Aires, después en el resto del país. Nosotros tenemos que empezar por hacer una autocrítica seria e interna. ¿Qué nos pasó que dejamos de representar a los sectores de la sociedad que veníamos acompañando? Es decir, salimos terceros en una elección.

Ganó Milei con La Libertad Avanza. Que nosotros acompañemos alguna de las ideas que veníamos pregonando y que el Gobierno las mande al Congreso es válido, pero esto no nos hace ni gobierno ni cogobierno, es así. Es tener la actitud lógica de reconocer qué cosas proponemos nosotros, y después acompañar cuando están arriba de la mesa.

Entendiendo que hubo un tren fantasma hasta el 10 de diciembre. Ahora, para mí se hace desde el PRO, desde esa identidad, de recuperar, de seguir dando fuerzas a nuestro espacio político.

Cristian, vos tenes diez años menos que Patricia Bullrich, e Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, que tiene diez años menos que vos, sostuvo que si el PRO se fusiona con LLA, él abandonaría el partido. ¿Te parece que es correcta su posición? ¿Vos pensarías hacer lo mismo si eso se produjese?

Estoy seguro que la gran mayoría de los dirigentes del PRO, de todo el país y de la provincia de Buenos Aires, queremos tener al PRO unido y que siga trabajando por la libertad, por la capacidad de gestión, por la República, como lo viene haciendo hace 20 años.

No es nuestra idea ni de la mayoría de los dirigentes. Hablo con todos, no diría a cada rato con cada uno, pero con Nacho hablo bastante, con la mayoría de los presidentes del PRO de todo el interior del país también. El PRO unido es una mirada que los diputados, los intendentes y los gobernadores como Nacho, Rogelio Frigerio y Jorge Macri tienen.

Es una discusión que se pone arriba de la mesa, lógicamente. En estrategia electoral falta un montón, y a estas altura, el año pasado cuando hablábamos de las PASO, pensábamos que quien ganaba la interna del PRO era presidente, y terminamos saliendo terceros.

Me parece que hay una realidad en Argentina y es que los argentinos necesitan de la atención de los dirigentes políticos, hay que sacar un país adelante que tienen muchos problemas, esa es la responsabilidad política.

Lógicamente el ordenamiento de los partidos políticos es natural porque es la esencia de la democracia, es donde se sostiene el sistema democrático. Entonces, ordenar los partidos y tener este tipo de discusiones es normal, lo que a mí me gusta es tenerlas puertas adentro.

Tratando de hacer contrafáctica, en vista de los resultados, ¿Pudo haber sido un error empoderar a Patricia Bullrich? ¿Horacio Rodríguez Larreta hubiese sido mejor representante del PRO?

No, no lo sé. Yo creo que, en ese momento, Patricia tenía un discurso mucho más arraigado y que penetraba muchísimo más en la sociedad, representaba mucho más lo que el PRO quería para la Argentina, y por eso tuvo el acompañamiento que tuvo en las PASO. Lo que hay que mirar es hacia dónde fue la gente.

Creo que Horacio, que ha demostrado una gran capacidad de gestión acompañando como jefe de Gabinete y después como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estaba pregonando un discurso y una forma de gobierno que los argentinos no querían. Por eso 9 de cada 10 argentinos no lo votaron.

¿Cómo te imaginas el PRO en el futuro? ¿Cómo imaginas el mapa político?

Primero conteniendo la realidad actual con la responsabilidad que tenemos de gobernar muchísimos distritos con lo que significa gobernar en la provincia de Buenos Aires. Más los tres gobernadores nuestros, tanto Nacho, Rogelio y Jorge.

Ayudando a Jorge a que recupere esa coparticipación que hoy no le dan. Para mí es muy grave lo que está haciendo el Gobierno no pagandole la coparticipación. Recordemos que cuando nosotros asumimos con Mauricio, algo que no había resuelto la Corte, lo resolvió en poco tiempo y nos pasaron los 15 mil millones. Estamos hablando de una coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y que no le están dando.

El problema no es que no se lo dan al gobierno, sino que no se lo dan en obras y en las posibilidades que tiene que tener la Ciudad de Buenos Aires. Para mí, desde el PRO debemos acompañar a Jorge. Y por supuesto, a dos gobernadores aliados como es el caso de Marcelo Orrego en San Juan, y Claudio Poggi en San Luis.

Todo esto es importante, esa fortaleza y esa capacidad de seguir pensando para adelante el país que queremos, acompañando lo que a nosotros nos parezca correcto. Nosotros no gobernamos pero sí tenemos honestidad intelectual para acompañar las cosas que nos parecen bien y las cosas que nosotros veníamos proponiendo.

Ayer estuvimos entrevistando a Manuel Llamas Fraga, un catedrático español, y él nos hizo una especie de taxonomía del arco político de hoy. Él planteaba que del lado de la derecha había tres familias políticas: los conservadores, los neoliberales y los libertarios. Del otro lado colocaba a los socialdemócratas, a los socialistas en el sentido de colectivistas y, en el extremo, a los comunistas y trotskistas. En líneas generales, el PRO hace una alianza y construye una mayoría, que casualmente, es la que hoy está crujiendo. ¿Vos te imaginas un PRO que vuelva hacia el centro para volver a ser mayoría y se diferencie de LLA?

Yo no sé si nos tendremos que diferenciar de LLA, pero sí la construcción de centro que significa cuidar las ideas de libertad, impulsando las ideas de cambio en la Argentina con la capacidad de gestión, la experiencia, entendiendo dónde está la fortaleza en el manejo de las cuestiones del Estado, que hagan al reflejo de la gente.

En el Gobierno las ideas deben ser gestionadas, cuando uno habla de la idea del cambio, el cambio se gestiona todos los días. Volviendo a la nación, o a la provincia, que fue lo que nos tocó con María Eugenia, esa idea del cambio que todo lo guía y es el objetivo que trazas como gobierno, también es el contrato social con quienes te votaron, va avanzando en el día a día.

Nosotros tenemos que volver a ser el partido del cambio, de la transformación y de la capacidad de gestión, representando a los sectores de la sociedad media, los trabajadores, gente que necesita un cambio profundo en la Argentina, que necesita salir de la pobreza. Representar a las PyMes en el país, que son las que producen trabajo.

Ese es el desafío que tiene el PRO, volver a representar, porque ha perdido esa representación sin dudas. Es decir, en las últimas elecciones sacamos 23 puntos

Uno mira a Bullrich en el Ministerio de Seguridad, a Caputo en Economía y a Sturzenegger también en el gobierno. La pregunta es, ¿Macri lo hubiera hecho mejor? ¿Hubiese logrado tener la Ley Bases aprobada en diciembre? ¿No se hubiese peleado con la prensa, ni con China, ni con Brasil y hubiese logrado tener cercanía con Trump sin indisponer a Biden durante la campaña electoral? Hoy en retrospectiva ¿Podríamos decir que, de todo el PRO, la persona con un posicionamiento más cercano a lo que la gente eligió de Milei, es Macri?

Sin duda alguna. Lo hablamos alguna vez y te lo dije, si se presentaba Mauricio, era mi candidato. Yo creo que tenía el liderazgo, no es tan factible comprobarlo hoy, pero Mauricio tenía una experiencia de cuatro años. Uno debe aprender de los errores, me refiero a todos los que pasamos por algún lugar de la gestión pública, el hacer produce errores que uno va corrigiendo.

Los dos libros de Mauricio Macri hablan de una profunda autocrítica sobre las cosas que no se hicieron, las que no se hicieron bien, y lo que habría que haber hecho. Eso es tomado en la experiencia de gobierno, eso le da la posibilidad a uno de no volver a cometer los errores que cometió gobernando. En esto Mauricio, y todos nosotros, hemos hecho un gran aprendizaje.

