Diego Reynoso: "Tanto los que aprueban como los que desaprueban a Milei lo catalogan de loco"

El politólogo Diego Reynoso sostuvo que el acto en el Luna Park reveló la "necesidad de reconocimiento personal" del Presidente, enfocándose más en su figura que en temas de gestión. "Milei habla exclusivamente de él, tiene una necesidad de atención muy grande", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otra parte, mencionó que "desde el 2020, hay más gente que se atreve a decir que es de derecha".

Diego Reynoso es politólogo de la Universidad de San Andrés y el director de la Encuesta de Satisfacción de la Opinión Pública.

Tras el acto de Javier Milei en el Luna Park, usted sostuvo que el show del Presidente fue “una exposición al desnudo de todos sus tramas”. ¿A cuáles se refiere específicamente?

Aclaro que yo no soy psicólogo y no puedo hacer diagnósticos. Pero cuando vi el evento en el Luna Park vi que Milei habla exclusivamente de él, no habla ni de la economía, ni de la gestión de él, ni del gobierno. Habla de él, está sistemáticamente concentrado en él, en sus licencias, en ver si lo aprueban o no, en el reconocimiento de su padre. Casi todo el acto giró en torno a él, era como una necesidad de atención muy grande.

En dos momentos lo hace muy evidente, una en relación con su padre, y otra en relación con autores que citaba. Es que decía que a ellos también les hacían bullying y los trataban de loquitos, pero que eran “unos genios”. Así varias veces lo dijo con un par de economistas que citó, y claramente dando la impresión de que se identificaba con ellos. De esta forma, daba a entender, de alguna manera, que a él le hicieron bullying, lo tratan de loquito y, como conclusión, es un genio.

Teniendo en cuenta los altos índices de imagen positiva que aún conserva el Presidente, ¿podrá ser que la sociedad quiera creer eso?

En la encuesta nos dio un 50% de desaprobación y un 48% de aprobación. Esto es bastante bueno para él, aunque es la primera vez que tenemos más desaprobación que aprobación, pero sigue habiendo una mitad y una mitad.

Le preguntamos a la gente qué palabra lo describe mejor a Javier Milei. Entre los que lo aprobaban, la palabra que lo describía mejor era “Esperanza”, “León”, “Honesto”, y “Loco”. Mientras que entre los que lo desaprobaban eran “Loco”, “Malo”, “Payaso” y "Nefasto”.

Es decir, la palabra “Loco" aparece como una descripción tanto de los que lo aprueban como de los que lo desaprueban. Por lo tanto, ahí me queda una duda grande al respecto de si es lo que la gente está buscando, porque tanto los que aprueban como los que desaprueban a Milei lo catalogan de “loco”.

Es la primera vez que la negativa le da más que las opiniones positivas, no sé si esto tendrá alguna relevancia más allá de que hay mucha paridad. ¿Implica una tendencia?

Y es difícil saberlo. Puede ser que sea un ruido estadístico, porque la diferencia está dentro del margen de error y estamos en una zona donde hay meses de 49% - 48% o 50% - 48%. De modo tal de que lo que sí vemos claramente desde hace dos meses, es que la sociedad está dividida en dos. Ya no es casi 6 de cada 10 los que lo apoyan y 4 de cada 10 los que lo desaprueban. Ahora es alrededor de 5 contra 5.

Si bien esto le permite al Gobierno sostenerse en ese respaldo de la opinión pública, no le permitiría ir más allá de ese simple respaldo intentando poner una agenda mucho más ambiciosa. Porque no tiene una mayoría clara en la ciudadanía que pudiera respaldar esa agenda ambiciosa.

Me refiero fundamentalmente a toda la agenda vinculada con la cuestión de la expansión de derechos. De hecho, nosotros preguntamos algunos temas que estuvieron en agenda en estas semanas, como el tema de si es correcto definir como femicidio cuando un hombre asesina a una mujer; el tema de las vacunas, la educación sexual integral y demás. Y en Argentina hay un consenso muy grande sobre algunos temas que estuvieron en la mesa de discusión, y estos intentos de ponernos en la mesa no modifican el consenso ya alcanzado en la opinión pública.

El corrimiento hacia una derecha cada vez más consolidada

¿Hace cuánto tiempo hacen esta Encuesta de Satisfacción de la Opinión Pública? ¿Hay algo comparable, para bien o para mal, con esto?

Nosotros encuestamos desde fines del 2015, después de las elecciones de Mauricio Macri. Para comparar rápidamente, un dato que empezamos en su momento es que cuando preguntábamos por la ideología siempre teníamos que en Argentina había un sesgo en la definición.

Es decir, mucha gente decía “No sé”, “No me defino“ o “No son categorías que yo use” y, en general, los que se definían lo hacían desde el centro derecha hacia la izquierda. Desde el 2020 en adelante, y ahora cada vez con mayor claridad, sólo un 5% no se define. Todos los demás saben y la distribución empezó a ser normal con media en el centro político.

¿Qué pasó? Hay más gente que se atreve a decir que es de derecha o de centro derecha, comparado a lo que usualmente antes históricamente se decía en Argentina. Y esto tiene que ver con un cambio importante en el país: hubo una agenda clara que se autodefine como de derecha y que pone en la mesa temas vinculados con esas posiciones.

En segundo lugar, cuando uno compara los inicios de los gobiernos de Milei, de Alberto Fernández y de Macri, se encuentra algo que es llamativo. Si bien Milei sigue teniendo estos niveles de que la mitad lo respalda, a esta altura del gobierno, muchos de los dos gobiernos anteriores que hemos medido, tenían mucho más aprobación que la que tiene el actual mandatario.

A esta altura de los últimos 3 gobiernos, la gente se mostraba esperanzada.

Alberto Fernández, para esta altura, estaba en 78% puntos de aprobación, teniendo en cuenta que era la cuarentena y que era un momento de alto consenso. Mientras que Mauricio Macri todavía conservaba el 55% de aprobación. Quizá lo novedoso, en el caso de Milei, sea que con las políticas de ajuste que llevó adelante, siga manteniendo ese respaldo de la mitad de la población. Algo que se creía que en Argentina no se podía hacer.

La comparación con los gobiernos de Macri y Fernández a los 6 meses

¿La palabra “Esperanza” también estaba a los 6 meses de gestión de Macri y de Fernández? ¿O es una palabra que cobra más importancia ahora?

Creo que había esperanza. De hecho, cuando medimos la perspectiva futura, es decir, si creían que dentro de un año iban a estar mejor, a esta altura la gente respondía afirmativamente en ambos gobiernos. Con Javier Milei pasa exactamente lo mismo, en la cuenta corriente de la expectativa futura, Milei tiene crédito. No sé cuándo se agotará o si seguirá creciendo.

Ahí sí vemos un volumen importante de crecimiento. Por ejemplo, en cuanto a la marcha general de las cosas, el 41% cree que las cosas marchan en el sentido adecuado. Y eso me parece que es un activo para el Gobierno hoy, en la actualidad. De todas maneras, creo que el Gobierno empieza a hacer un buen análisis y a calibrar cómo está el humor social, sobre todo vinculado con sus no éxitos legislativos, parlamentarios y políticos. Porque si no, no se explicaría con estos números el recambio en el gabinete que estos días empezó a llevar adelante.

