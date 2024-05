La inflación ya no es el principal problema, ahora lo es la pobreza

El politólogo Manuel Terrádez aseguró que la imagen del Presidente "se ha mantenido estable", a pesar de que la pobreza empieza a ser el problema que más preocupa a los argentinos. "Si fuera presidente, trataría de ver cómo es la película entera y me mantendría equilibrado", advirtió. Además, detalló cómo se conforma la imagen del mandatario. "Que lo principal no sea la inflación es un cambio significativo e importante", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Manuel Terrández es licenciado en Ciencias Políticas, integrante del Grupo MIDE, una consultora especializada en investigación y posicionamiento de comunicación estratégica. El último informe que la consultora realizó relevó que aún 42% de la población siente “esperanza, confianza y alegría" por el rumbo político actual.

Algo que me llama la atención del último informe es que la inflación dejó de ser el principal problema (15% afirmaron que era la mayor preocupación), para darle ese lugar a la pobreza (18%), la cual tiene que ver con la recesión. ¿Esto es un cambio significativo?

Sí, es un cambio significativo e importante. A nosotros nos gusta, desde el equipo MIDE, analizar no la fotografía del momento, sino cómo evolucionan las variables. Creo que el dato principal de esta encuesta realizada en mayo es que después de más de dos años la inflación desaparece como principal problema de los argentinos.

Ahora, para que nos demos una idea, la inflación durante 2022-2023 tuvo valores promedio de entre 30-35%, llegando a picos superior al 40% en algún momento, como a fines del 2022 o cerca de las PASO del 2023. Lo que se observa es un descenso de esa variable en particular, de un orden de un 30-35% durante dos años, a un 15% en mayo de 2024.

Esa es una noticia favorable para el Gobierno, porque evidentemente ha puesto la lucha contra la inflación como una de sus principales obsesiones en materia de política pública. Ahora bien, el lado oscuro tiene que ver con otras dos variables. Una es la de pobreza, que usted mencionaba, que durante los últimos años se mantuvo en un promedio de 8-10%, y ahora prácticamente se ha duplicado. En mayo de 2024 ha pasado a ser el principal problema, superando a la inflación.

Por otro lado, algo que empieza a parecer y que estuvo muy bajo durante todas nuestras elecciones a lo largo de dos años es el tema de la desocupación, que estaba en un promedio de 5% y en encuestas de abril-mayo se ha duplicado y ha superado el 10%.

Según la encuesta de MIDE, de la pobreza superó a la inflación como principal preocupación de los argentinos.

Evidentemente, hay una opinión pública que le está reconociendo al Gobierno que hay una lucha contra la inflación, y la misma empieza a bajar sustantivamente como principal preocupación, y hay una alerta temprana en dos variables que son la pobreza y la desocupación. El resto de los temas, como inseguridad, corrupción, educación, el tema de las jubilaciones, la justicia y demás, se mantienen estables a lo largo del tiempo.

El último informe que la consultora realizó, relevó que aún el 42% de la población siente “esperanza, confianza y alegría" por el rumbo político y económico que está adoptando Javier Milei en su gestión. Pero mirando su propia encuesta, es mayor la cantidad de gente que lo toma con bronca, con incertidumbre, con miedo y con desilusión, llegando a un 55%. Si usted fuera presidente y le traen esta encuesta, ¿se pondría contento o se preocuparía?

Hay que tener en cuenta la situación estructural que tiene la Argentina, tanto desde un punto de vista político como económico y social, pero si fuera presidente trataría de ver cómo es la película. Porque durante el año 2023 las emociones negativas superaban el 70% del total y las positivas, a veces, se encontraban entre un 20 o 25%.

Entonces, evidentemente, estamos en una situación crítica, y así lo reconoce la sociedad, pero ha mejorado muchísimo el estado de ánimo de la sociedad. Entonces, nuevamente, hay que analizarlo desde esas perspectivas.

¿Cuándo fue la última vez que hicieron esta encuesta? Le pregunto para poder medir, como usted dice, no la foto sino la película...

No, nosotros habíamos realizado una encuesta en abril, previo a la marcha universitaria para que no esté esa espuma. Así que medimos ese tema, que ha tenido un impacto en la opinión pública muy significativo y así lo muestran los números.

¿Esto se pudo comparar con otro momento del gobierno de Milei?

Sí, se hizo, y ha mejorado. En realidad, la esperanza durante el periodo 2022-2023, era una emoción que estaba aproximadamente con un promedio del 10%.

En 2023 me imagino, pero yo le estoy preguntando de la gestión de Milei. O sea, yo lo que estoy tratando es de comparar a Milei con Milei. ¿Hicieron esta encuesta para poder medir la tendencia estos cinco meses?

La opinión pública se ha mantenido estable durante el gobierno de Milei desde las mediciones de enero hasta mayo de 2024, en un promedio del 25% la esperanza, la confianza entre un 10 y un 15% y la alegría, es muy bajo, con guarismos de 3%. Pero sí, se ha mantenido estable durante el gobierno de Javier Milei, con una tendencia creciente.

¿O sea que esta encuesta es una buena noticia para el Gobierno?

Si yo fuera presidente y veo esta encuesta, pensaría que tengo un crédito social en una situación muy compleja, en la que me aparecen nuevos problemas que empiezan a generar una alerta en la opinión pública: la pobreza y la desocupación.

Por otro lado, en términos generales, el Gobierno recibe una mala evaluación de los encuestados en sus políticas concretas. Esto se vio muy bien en la encuesta de abril con el dengue, por ejemplo.

También es interesante que se mantenga el apoyo a la gestión general del Gobierno. La imagen de Milei y el reconocimiento a sus capacidades para llevar adelante sus políticas. Todo esto se mantiene muy estable en una tendencia levemente creciente, y en estas circunstancias considero que eso sí es algo positivo para el Gobierno.

Entonces, creo que no es momento para que el Gobierno se alegre, pero sí que puede observar algunas tendencias positivas en la opinión pública y algunas tendencias preocupantes. Yo sería más bien equilibrado.

