Martín Llaryora: "Cuanto más se pierda el tiempo habrá más recesión y pobreza"

Martín Llaryora señaló que su provincia está preparada para la firma del Pacto de Mayo, ya que los principios que establece "ya se practican en Córdoba", y sugirió al Gobierno no condicionar el acuerdo a los tiempos de la Ley Bases, que espera sea aprobada tras algunas modificaciones puntuales en el Senado. “Más vale conseguir señales rápidas que habiliten certezas en el mundo”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué va a pasar con el Pacto del 25 de mayo en Córdoba si finalmente no se logra tener, como todo parece indicar, aprobada la Ley Bases? ¿Cuál es la expectativa que tiene Córdoba de que se realice allí el pacto simbólico?

Son definiciones que toma el Gobierno nacional. Córdoba tiene las puertas abiertas para firmar el Pacto, un pacto que tiene 10 principios básicos, que si uno los lee, la verdad que en Córdoba se practican estos principios.

Nosotros tenemos superávit, tenemos una economía que trabaja junto al sector privado, que es parte de muchos de nuestros órganos de gobierno. Estamos todo el día buscando la posibilidad de ganar mercados. Claramente, tenemos leyes de promoción que se mantienen en el tiempo, aún en la crisis, y siempre buscamos ir hacia una menor presión impositiva.

Yo leía y la mayoría de los puntos que tiene el Pacto y el Gobierno cordobés los puede firmar abiertamente, porque hace muchos años que los venimos practicando, gobierno tras gobierno. Así que si es el 25, a nosotros nos parece que es una buena fecha, y si es más adelante, Córdoba está abierto para firmarlo cuando sea, porque para el Gobierno cordobés firmar esos puntos no modifican la impronta de gobierno.

Muchos de los que vienen a Córdoba dicen: “Córdoba parece un modelo de gobierno distinto”. Antes lo planteaba Juan Schiaretti, previamente de la Sota, bueno, Córdoba hace mucho tiempo que viene haciendo las cosas distintas a la Argentina.

Córdoba siempre fue la que anticipó determinados cambios. Tenemos desde el extremo del Cordobazo en el '68 hasta el triunfo de Macri antes de que sea a nivel nacional. Por otro lado, Córdoba siempre logra lo opuesto de la polarización, ser centro, de alguna manera encontrar un equilibrio entre mercado y Estado, entre progresismo y conservadurismo. Uno podría asociar este centro político a la posición geográfica de Córdoba en el centro del país. Córdoba también tiene la particularidad de que Milei ganó por mucha diferencia allí, y al mismo tiempo ustedes, el peronismo local, ganaron también por mucho. ¿Cómo se les explica a los que no son cordobeses todas estas particularidades?

Bueno, el kirchnerismo a Córdoba le hizo mucho daño, y Córdoba hace mucho tiempo que es contraria, digamos.

No solo hablamos de lo que tuvo que ver con el tema de retenciones. Cuando yo escucho a veces discutir sobre cuánto pone una provincia con respecto a otra en impuestos, claramente nosotros ponemos mucho más de lo que recibimos, pero a nosotros no nos calculan las retenciones. Si nosotros sumáramos las retenciones... Córdoba el otro año puso 3 mil y pico de millones de dólares aparte. Imagínate en estos años lo que sería Córdoba si no existieran retenciones. Vos pensá que hay provincias que les pagan regalías y a nosotros nos cobran retenciones. Córdoba produciría mucho más. Ese ha sido un punto.

Pero otro punto de inflexión que ustedes no pueden olvidar ey que para los cordobeses ha sido un antes y un después, fue el levantamiento policial. Nosotros tenemos la Gendarmería inclusive, y tenemos en Jesús María una base de Gendarmería muy grande, pero Nación no nos mandó ni siquiera a los gendarmes para ayudar a recomponer el orden civil. Esas noches fueron muy traumáticas. Entonces, en un primer momento fue una pelea contra la producción y en otro momento, ya después, fue una pelea contra los grandes centros urbanos cuando nos dejaron desprotegidos.

De ahí más, Córdoba entiende que el kirchnerismo puso en riesgo la vida de los cordobeses directamente, y no es que no sólo no acompañó la producción, sino que la perjudicó. Entonces, esos me parece que son dos puntos que muchos se olvidan. De ahí en más, la construcción o el voto de Córdoba es un voto anti-K mayoritariamente. Entonces, los números que ha tenido Milei, si vos los ves, son similares a los números que tuvo Macri o a los números que puede tener cualquier sector que exprese algo distinto a lo que tiene que ver con el kirchnerismo.

¿Qué veo en Córdoba hoy? En Córdoba hoy hay una expectativa, hay un esfuerzo como estamos haciendo todos los argentinos, pero es una provincia productiva. Esta provincia productiva claramente, al bajar la inflación por recesión, está empezando a sufrir los vaivenes de una recesión y también de una política que vuelve a abrir las importaciones, no selectivamente, sino sin tener en cuenta los sectores productivos. Entonces, recorriendo la provincia ya empiezo a ver que si bien los sectores productivos están avalando este esfuerzo nacional y también la posibilidad de que el Gobierno tenga las herramientas para poder aplicar su plan, están empezando a notar un agotamiento. Están empezando a entrar en concursos, y tener que suspender gente. Córdoba es la tierra de la producción y el trabajo. Esta situación, de continuar en el tiempo, va a hacer que Córdoba se manifieste de una manera totalmente distinta.

Hoy estamos en un momento de esperanza, pero sufriendo. Este sufrimiento no puede ser eterno. La V prometida que decían que en el primer semestre, tiene que llegar. Si esto se alarga en el tiempo, va a haber fatiga de materiales, de alguna manera.

Córdoba es la provincia que más respalda a Milei, un 66% avala su gestión.

Alejandro Gomel: ¿La continuidad del apoyo al Gobierno está condicionado a que aparezca esta recuperación que usted menciona?

Está claro que a un gobierno que inicia hay que darle a los instrumentos y las herramientas, aunque tampoco se le puede dar 45 instrumentos, por eso en diciembre no salió la Ley de Bases.

Esta ley, que después se aprobó en Diputados, es una ley muy modificada de la primera ley que se envió. Una ley más racional y que cuenta con los instrumentos necesarios, por eso logró un consenso. Acuérdense que la primera ley era inclusive aumentar un 15% las retenciones en el valor agregado de la exportación. Eso en Córdoba es invotable.

Yo creo que hay que otorgarle herramientas, de hecho nuestros diputados acompañaron, porque es un Gobierno que ganó con el voto popular, mayoritario y necesita gobernar. Por eso nosotros en Córdoba hemos acompañado a los demás gobiernos también. Votamos los primeros presupuestos, tanto de Alberto como de Macri. ¿Por qué? Porque si vos ganás y la gente te elige, institucionalmente, aunque uno sea oposición, tiene que facilitar instrumentos para que el Gobierno pueda cumplir lo que prometió, pero después es su responsabilidad si, teniendo esos instrumentos, no puede sacar el país adelante. Pero nosotros queremos ser parte de la solución, no parte del problema.

Entonces, yo lo que creo es que con este retraso de la Ley de Bases, que hay que hacerle modificaciones y me parece que el punto RIGI es el punto hoy que está más trabado en el Senado, porque el tema de la modernización laboral bajó a 15 artículos, la mayoría de los otros temas están matizados, o sea, quedan algunos temas. Creo que la ley volverá con modificaciones a Diputados y después saldrá la ley. Pero en esa espera, son instrumentos que la Argentina no tiene. Entonces me parece que hay que acelerar los tiempos para que el Gobierno tenga esos instrumentos.

Entonces, si tienen los instrumentos, el Pacto de Mayo, para mí, era una manera de ver el país posible. Yo voy a firmar el Pacto de Mayo y no significa que estoy de acuerdo en todos los puntos con lo que piensa Milei. A ver, estamos distantes de acá a la luna en lo que para mí significa la educación, ciencia, innovación y la investigación en Argentina. Estamos distantes en lo que significa la relación con el mundo en lo que tiene que ser una apertura selectiva e inteligente.

¿Cualquier economía del mundo abre todo sin importar los sectores productivos? Uno tiene que ir a hablar en Estados Unidos para poder vender un limón y un arándano en esta economía que creen que es de la más abierta del mundo. Entonces, tenemos que ser selectivos, porque gobernar es generar trabajo, y se genera trabajo en los sectores privados. Si vos destruís lo que genera trabajo, olvídate, vas a tener una pobreza mayor, se te va a caer tu plan fiscal porque no vas a tener quien genere riqueza y, de esa manera, se destruye el empleo y se cae la viabilidad social el plan.

AG: Entonces, ¿el RIGI así como está no pasa?

Le están pidiendo cambios. Creo que también hay algunos cambios en ganancias. Algunos senadores están pidiendo algunas excepciones.

Miren, técnica legislativa. Por lo general estos proyectos se trataban en ambas cámaras al mismo tiempo. Yo he sido diputado nacional. Cuando entraba el presupuesto, uno convocaba a los presidentes de los bloques y trabajábamos en conjunto los diputados y los senadores. Entonces, cuando salía el proyecto votado en Diputados ya sabíamos las modificaciones, por eso salía en Diputados y salía en Senadores sin modificaciones. Cuando trabajas distinto tenés que escuchar las modificaciones de los senadores. Entonces, naturalmente los senadores tienen derecho a decir, “a mí no me consultaste antes, yo ahora quiero poner esto, poner lo otro”, y ahí vuelve a Diputados. Yo lo que creo es que como Diputados ya consensuó, las modificaciones que vengan mayoritariamente del Senado pueden salir más fácil en Diputados. Pero eso es un tiempo.

En medio de ese tiempo vos podes firmar el Pacto de Mayo. Más allá de que salga la ley, no va a conseguir que un gobernador más o un gobernador menos lo firme, ya están los gobernadores que lo van a firmar y los que no. Firmarlo es una señal también para afuera. Una señal de poder tener una mayoría de gobernadores que dicen: "nosotros creemos que Argentina tiene que tener este contexto de país, tener superávit, ser responsable fiscalmente", bueno, todos los puntos que expresa.

Claudio Mardones: Algunos consideran que el Presidente Javier Milei transita estas dificultades para llegar al 25 de mayo con la Ley Bases aprobada porque ha sido víctima de imponerse a sí mismo algunos plazos que consideraban que no iban a poder cumplir. ¿Coincide con esa lectura? ¿Cree que el Presidente Milei quedó preso de sus propios plazos y que ahora tiene esta dificultad para llegar al 25 de mayo?

Pero eso es alegórico para los intereses de la Argentina. El mundo hoy nos está viendo con alguna expectativa. Yo hablo con muchos agentes internacionales que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con bonos, que tienen que ver con un montón de cosas, y tienen expectativas. Bueno, démosle señales. Entonces, si perdés el el pacto el 25 de mayo que iba a ser firmado por la mayoría de los gobernadores te estás perdiendo una señal.

Yo creo que acá el tiempo no es un tema menor. El tiempo es sufrimiento para el pueblo argentino, es más recesión. Entonces, si vos necesitás el pacto, si vos necesitás una ley, en definitiva lo que estás necesitando son alguans normativas, inversiones que van a venir calculables a largo tiempo. Eso lo dice el Presidente también. Porque con el RIGI va a venir inversión minera. Hasta que la inversión minera viene, llega y se pone, o petrolera o gasífera, que también está muy bien y es parte de la salida de la Argentina, vas a demorar uno o dos años.

Entonces más vale conseguir las señales rápidas que te habiliten certezas en el mundo. Que vean un cambio de época y de clima y que eso te permita traer inversiones para conservar el empleo. Más demoras es igual a más recesión, y a más recesión, menos crecimiento, más desempleo, más pobreza. Entonces, demos las señales lo más rápido posible.

