Empresarios PyMEs exigen la desaprobación del RIGI frente al Congreso

En función de mostrarse en contra del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones y también promover la idea de su desaprobación, desde el sector PyME se encuentran protestando en las puertas del Congreso, lugar donde se lleva a cabo el debate por la Ley Bases. Es por eso que para detallar la situación sobre lo que está ocurriendo, este medio dialogó con el presidente de la Confederación Federal PyME, Mauro Gonzalez.

“No venimos a plantear lo que nos está pasando hoy en la Argentina que es la caída de la actividad, la inflación, el aumento a las tarifas energéticas, acá lo que estamos planteando es algo mucho más grave”, comentó Mauro González. “Este régimen de incentivo a las grandes inversiones es totalmente letal para la producción argentina, para la industria de nuestro país y, en particular, es el acta de defunción de la pequeña y mediana empresa”, agregó.

El RIGI no generaría valor agregado de ser implementado

Posteriormente, González planteó: “Nosotros entendemos que esto no se puede aprobar, este régimen de inversiones no se debe aprobar porque no genera un solo valor agregado, no promueve el desarrollo de los proveedores”. Luego, manifestó que, “este régimen pone en una situación de desventaja al sector de la industria argentina, porque no paga un solo centavo en las importaciones y exportaciones”.

“La sociedad no ha tomado conciencia de esta situación en particular”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Estamos haciendo las presentaciones ante diferentes senadores, nos han propuesto participar de la reunión de comisiones, entendemos que debemos ser escuchados porque este régimen de inversiones viene a destruir el aparato productivo nacional”.

Desde el sector PyME aseguran que el RIGI no promueve el trabajo local

Por otro lado, el presidente de la Confederación Federal PyME señaló: “Este régimen viene a destruir la pequeña y mediana empresa, no promueve el trabajo local, ni el desarrollo de proveedores locales y esto debe ser escuchado”. A su vez, remarcó que, “nos llama la atención cómo pasó la cámara de Diputados sin estas cuestiones más concretas de que se pone en riesgo a la industria argentina”.

“El tema de los votos es complicado, los números le están dando al Gobierno, quizás se van a hacer algunas reformas y volverá a la cámara de Diputados”, expresó González. Para finalizar, dijo que, “estamos insistiendo con que en este capítulo en particular, que es el RIGI, no sea aprobado”.