"¿Por qué tenemos que esperar?”: Milei puso en duda la fecha del Pacto de Mayo

En declaraciones a la prensa luego de la inauguración del busto de Carlos Menem en Casa Rosada, el presidente Javier Milei no descartó mover la fecha dispuesta para el Pacto de Mayo con los gobernadores, originalmente anunciada para el 25 del mismo mes. El ministro del Interior, Guillermo Francos, lo había adelantado esta mañana. Para el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, “se tendría que hacer igual con aquellos que quieran venir”.

“No hay problema, las reformas estructurales son para el largo plazo y si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer”, sostuvo el jefe de estado al ser consultado por el llamado que realizó el último 1 de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

De esta manera, ratificó lo expuesto por uno de sus funcionarios de confianza este martes. "Sería nuestra intención llevar el dictamen a sesiones el martes o el miércoles, pero depende de los senadores. Somos muy minoría", aseguró Francos en declaraciones a Radio Rivadavia, dejando la suerte del proyecto en manos de los tiempos de la Cámara alta.

El Ministro del Interior hizo referencia al plenario de comisiones que sigue este martes, donde todavía restaban más de la mitad de los 46 expositores que se habían convocado. "Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o lo hacemos sin que esté tratada la ley", amplió Francos. Sus palabras generaron sorpresa.

De esta manera, el Gobierno jugó una carta nueva en medio del diálogo con los gobernadores y los consensos que busca para aprobar la ley Bases, uno de los proyectos troncales de la administración libertaria que ya sufrió un duro revés político en enero, cuando volvió a comisión en Diputados. Sin embargo, Francos aventuró que al final del día el proyecto podría tener dictamen para ser debatido en el recinto la próxima.

Llaryora y el Pacto de Mayo: "¿Por qué tenemos que esperar?”

“El Pacto de Mayo tiene puntos que hablan de lo que debe tener un país normal: superávit fiscal, inserción al mundo a través del comercio exterior, una reforma tributaria para ser más competitivos, tener una potencia empresarial como son los paquetes de incentivo para la industria y para la inserción del trabajo, una protección y un régimen que fomente la propiedad privada para la regeneración del trabajo y re-discutir el marco de la coparticipación. ¿Por qué tenemos que esperar?”, se preguntó el mandatario provincial en Radio Rivadavia, molesto por el cambio de postura del Poder Ejecutivo.

Para Llaryora, referente del peronismo cordobesista, el pacto "se tendría que hacer igual con aquellos que quieran venir". "Condicionar el Pacto de Mayo a la Ley Bases no tiene sentido”, criticó, ante las idas y vueltas de la Casa Rosada.

“Creo que la Ley de Bases es importante y un instrumento que hemos acompañado. El Pacto de Mayo vuelve a hacer un documento importante y son señales para adentro pero también para afuera de la Argentina. No podemos estar a 7 días y decir ‘lo hago o no lo hago, vengo o no vengo’. Tenemos que bajar el nivel de improvisación. No tuve una convocatoria formal, pero todos ya sabemos que se hace el 25 en Córdoba en el Palacio de Justicia”, continuó.

Por otra parte, sostuvo que suspenderlo “no puede ser una presión para que el Senado vote a favor” porque no entenderían cuál es el rol del Congreso donde “hay oradores que exponen y un tiempo determinado en el que se debate”.

Día clave para la Ley Bases: las reformas que puntea el radicalismo y la predisposición de José Rolandi para aceptar cambios

Dejando clara su posición a favor de la Ley Bases, manifestó que hay “predisposición en Córdoba de los senadores" para acompañarla. "Una modificación no es estar en contra de nada. Vos podés enriquecer un proyecto y plantear puntos, no podés creer que tenés la verdad absoluta. Y hay que entender que son los poderes del parlamento y que funciona de esta manera. Para eso tienen un rol”, concluyó.

