“No hay Pacto de Mayo y no hay inversión posible si no se aprueba la Ley Bases”, advirtió un politólogo

Con las demoras que se vienen presentando en cuanto a la aprobación de la Ley Base en el Senado, el Gobierno está cerca de descartar que pueda llegar al Pacto de Mayo, donde se llevaría a cabo una importante reunión con actores muy relevantes del país. En función de analizar este tema en profundidad, Canal E se contactó con el politólogo, Patricio Dellagiovanna.

“Es una cuestión simbólica hablar de mayo y de los pactos de mayo, es algo que históricamente tiene una relevancia para el país”, comentó Patricio Dellagiovanna. “Eso no cambia que si hay que postergarlo haya que hacerlo, uno no puede apurar un acuerdo político de tamaña relevancia donde se estaría pensando el futuro político del país porque hay que llegar a una fecha”, agregó.

Sin Ley Bases no habrá Pacto de Mayo ni inversión

Posteriormente, Dellavioganna planteó: “No hay Pacto de Mayo y no hay inversión posible si no se aprueba la Ley Bases y, eventualmente, una ley importante que sea un paquete de leyes fiscales”. Luego, manifestó que, “las importaciones son un tema clave para tocar, hay que facilitar las importaciones para bienes de capital productivos, necesitamos poder importar tecnología y algunas reformas ya se han hecho”.

La industria local necesita de una reforma fiscal para poder competir

“La contracara de esto es que va a afectar parte de la industria nacional, pero la industria nacional tiene que salir a competir, no podemos seguir pescando en la pecera o cazando en el zoológico”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Para poder salir a competir tiene que haber una reforma fiscal y esta reforma fiscal tiene que llevar a un impuesto general pero más bajo, no puede seguir siendo tan elevado”.

Por otro lado, el politólogo señaló: “Hay una falta de igualdad y lo que a nosotros nos van a medir internacionalmente para invertir es si va a haber igualdad en las condiciones de competencia, tanto para los extranjeros como para los locales”. A su vez, remarcó que, “si ellos ven que la economía local no favorece y no hay posibilidad de competir en posición de igualdad todos juntos, no van a invertir”.

“Para que el argentino de clase media, que ya viene muy golpeado, saque los dólares de abajo del colchón, tiene que haber igualdad”, expresó Dellagiovanna. “Si no hay igualdad y una reforma fiscal que ponga a todos en pie de igualdad, esa plata no va a salir del colchón”, finalizó.